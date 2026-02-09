Un mínimo de 80 actores y un dragón de 14 metros: así será el desfile de San Jorge en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a concurso la organización integral de los actos conmemorativos de la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, con un presupuesto base de licitación de 44.000 euros (53.240 euros con IVA). El contrato tendrá una duración inicial de dos años (2026 y 2027), con posibilidad de prórroga, y contempla la producción completa del desfile, la representación teatral en la plaza Mayor y el espectáculo final de luces.

Así será San Jorge

Los servicios a contratar serán el desfile de San Jorge (que discurrirá por el itinerario habitual y que incluirá obligatoriamente el dragón de San Jorge, la figura del Santo a caballos, tropas moras y cristianas y otras animaciones que enriquezcan la comitiva), la construcción y entrega del dragón (con medidas de 14 metros de largo, cuatro de alto y 2,5 de ancho y realizado a partir de materiales de fácil combustión), la representación teatral al finalizar el desfile, la prestación del servicio de la figura de San Jorge a caballo, un espectáculo con drones o fuegos artificiales para finalizar, una pantalla gigante y una bolsa infantil con gominolas, dulces y aperitivos sin gluten.

Cáceres arde en llamas con San Jorge / Jorge Valiente

Procedimiento abierto

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto y valorará tanto la oferta económica como la propuesta artística presentada por las empresas interesadas. El precio tendrá un peso de 49 puntos sobre el total, mientras que la memoria descriptiva y gráfica del proyecto escénico y del desfile alcanzará hasta 45 puntos, a los que se sumarán seis más en función de las mejoras ofertadas.

Las compañías que concurran deberán acreditar experiencia previa en trabajos de naturaleza similar durante los últimos tres años, así como solvencia económica y financiera. Además, estarán obligadas a contar con una póliza de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 600.000 euros, que cubra posibles daños a terceros durante el desarrollo de los actos.

Dispositivo especial

El dispositivo municipal asumirá tareas relacionadas con la seguridad, el tráfico, el suministro eléctrico, la instalación de infraestructuras auxiliares y la limpieza posterior, mientras que cualquier incidencia derivada del desarrollo del evento recaerá sobre la empresa adjudicataria. También se contempla la colaboración del servicio provincial de prevención y extinción de incendios durante la jornada central de la celebración.

El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 23 de febrero y la apertura de las propuestas económicas está prevista para mediados de marzo. La organización deberá tener todo preparado para la jornada del 22 de abril, fecha en la que se concentrarán los principales actos vinculados a la festividad del patrón de Cáceres.