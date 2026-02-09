Obituario
Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal
Logró reactivar su actividad, pese a que finalmente cerró dos años después
El sector empresarial de Cáceres está de luto por la muerte del empresario Clemente Cortés Simón el pasado sábado a los 55 años de edad.
Se dedicó al sector cárnico y fue el gerente y principal accionista de la Agrupación Extremeña de Industriales de la Carne. En el año 2014, invirtió 90.000 euros en la mejora de las instalaciones del matadero municipal de la carretera de Torrejón el Rubio para poder reabrirlo adaptado al marco legal tras varios meses cerrados por las deudas que arrastraba la anterior gestora.
Unos años más tarde, el matadero municipal cerró sus puertas. En 2017, dejó de ser servicio público, pero se permitió a la mercantil que era la concesionaria su uso hasta la elaboración de un nuevo concurso.
El funeral tuvo lugar en la tarde de este domingo en la iglesia de Jesucristo Resucitado, en la zona del R-66.
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes