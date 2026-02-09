Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal

El sector empresarial de Cáceres está de luto por la muerte del empresario Clemente Cortés Simón el pasado sábado a los 55 años de edad.

Se dedicó al sector cárnico y fue el gerente y principal accionista de la Agrupación Extremeña de Industriales de la Carne. En el año 2014, invirtió 90.000 euros en la mejora de las instalaciones del matadero municipal de la carretera de Torrejón el Rubio para poder reabrirlo adaptado al marco legal tras varios meses cerrados por las deudas que arrastraba la anterior gestora.

Unos años más tarde, el matadero municipal cerró sus puertas. En 2017, dejó de ser servicio público, pero se permitió a la mercantil que era la concesionaria su uso hasta la elaboración de un nuevo concurso.

El funeral tuvo lugar en la tarde de este domingo en la iglesia de Jesucristo Resucitado, en la zona del R-66.