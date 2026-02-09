Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aprender a oler la Semana Santa: la Cofradía de los Ramos estrena una cata de incienso pionera en Cáceres

La iniciativa, abierta a toda la ciudadanía, busca crear ambiente cuaresmal y enseñar al público a diferenciar aromas y matices

FOTOGALERÍA | La Cofradía de los Ramos prepara una cata de incienso prevista para este viernes en la plaza de San Juan

FOTOGALERÍA | La Cofradía de los Ramos prepara una cata de incienso prevista para este viernes en la plaza de San Juan

Ver galería

La Cofradía de los Ramos prepara una cata de incienso prevista para este viernes en la plaza de San Juan / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Cofradía de los Ramos de Cáceres ha programado para este viernes 13 de febrero una cata de incienso, una iniciativa inédita hasta ahora en la ciudad y que busca acercar al público el conocimiento y el uso correcto de este elemento esencial de la Semana Santa.

El acto tendrá lugar a partir de las seis y media de la tarde en la plaza de San Juan. Según ha explicado Sergio Berrocal, vicesecretario de la hermandad, la actividad tiene un marcado carácter formativo: "La idea es enseñar cómo se quema correctamente una pastilla de incienso e identificar los distintos aromas y matices de cada uno, tanto en frío como en caliente", ha precisado. Asimismo, durante la cata los asistentes podrán aprender a diferenciar los tipos de incienso en función del uso cofrade.

La fecha elegida responde, según ha indicado el vicesecretario, al inicio del calendario cuaresmal. "Queríamos hacer algo especial justo antes del Miércoles de Ceniza, para ir animando a la gente y entrando ya en ambiente", ha explicado.

Quema de incienso.

Quema de incienso. / Jorge Valiente

Abierto al público

El acto está abierto a toda la ciudadanía, aunque la cofradía ha habilitado un formulario de inscripción previa (https://forms.gle/1ZR8yJAE8faT4mdGA) con el objetivo de facilitar la organización y el traslado del material necesario desde la capital andaluza.

Berrocal, que forma parte del equipo organizador junto a otras dos personas, ha señalado que en estos momentos hay más de 50 personas inscritas, aunque desde la hermandad esperan que la asistencia continúe aumentando en los próximos días.

Segunda cita nacional

El evento contará con la participación de Incienso de Sevilla, una de las firmas especializadas más reconocidas a nivel nacional que trabaja con más de 250 hermandades de toda España. Esta iniciativa solo se ha celebrado con anterioridad en Murcia, lo que convierte la cita de Cáceres en la segunda experiencia de este tipo a nivel nacional.

Además, la empresa estará presente el sábado entre las diez de la mañana y las seis de la tarde en la Casa de Hermandad de los Ramos, ubicada en la calle San Antón, para todas aquellas personas interesadas en adquirir incienso.

Incienso propio

La Cofradía de los Ramos de Cáceres cuenta desde el pasado año con un incienso personalizado, elaborado por la firma sevillana, del que se vendieron alrededor de 14 kilos durante 2025. Una cifra que la hermandad considera elevada y que, según los responsables, confirma la buena acogida de este producto entre el público y los cofrades de la ciudad.

