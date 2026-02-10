Iniciativa rural
350 solicitudes para 100 plazas: el proyecto 100Kairós de la Diputación de Cáceres "supera expectativas"
Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, destaca que el programa 100Kairós es una política innovadora para afrontar la despoblación, el empleo y la cohesión social en la provincia
La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, da el pistoletazo de salida a la fase operativa del proyecto 100Kairós. Se trata de un sistema avanzado de inserción profesional que busca transformar el mercado laboral de la provincia.
Este nace con una doble finalidad social. Fijar población en el territorio y fortalecer la competitividad de las pequeñas empresas y productores rurales son los objetivos de la campaña. Para lograr cada uno de ellos propone medidas como la retención del talento local y la digitalización, respectivamente. El proyecto además cuenta con la cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En su acto de bienvenida a los participantes, la institución ha confirmado el éxito de la convocatoria. Se han recibido 350 solicitudes para las 100 plazas disponibles, atrayendo interés no solo en la provincia. Participantes tanto de Badajoz, como del resto de España e incluso el extranjero se han animado a formar parte del programa.
Esther Gutiérrez, vicepresidenta 1ª de la Diputación de Cáceres, ha inaugurado el programa 100Kairós, presentándolo como "una política pública innovadora a nivel nacional". Gracias a este "laboratorio social pionero", en la provincia se podrá hacer frente a retos como la despoblación, el empleo y la cohesión social.
Además, ha destacado que su metodología ha sido diseñada para ser replicable en otros territorios si se confirman los resultados de éxito. "El futuro del medio rural pasa por el talento, la innovación y la capacidad de generar oportunidades reales desde el territorio", ha recordado Gutiérrez, apuntando que el programa no se centra en un único grupo etario.
El plazo de inscripción sigue abierto en la página web del proyecto.
