Amenazas de suicidio y falsas promesas: piden cinco años de prisión por una presunta estafa sentimental en Plasencia

La Fiscalía de Cáceres ha solicita cinco años de prisión a una mujer acusada de una presunta estafa continuada por valor de 114.000 euros a un hombre con el que mantenía una relación afectiva en la ciudad de Plasencia. El juicio se celebra este martes en la Audiencia Provincial.

El hombre realizó múltiples extracciones de efectivo de su cuenta bancaria “llegando a quedarse con un saldo residual de apenas cuatro céntimos”.

Modus operandi

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a 2016, cuando la acusada (de nacionalidad rumana) comenzó a trabajar en la recolección de cerezas y entabló una relación sentimental con el perjudicado, con quien llegó a convivir. Durante años la mujer habría ganado progresivamente su confianza “con el único objetivo de obtener un beneficio económico, aprovechándose del vínculo personal y emocional existente”.

La acusación relata que, especialmente a lo largo de 2023, la mujer se desplazó fuera de España y desde allí contactó en numerosas ocasiones con la víctima para solicitarle dinero, alegando supuestos problemas familiares inexistentes, como “accidentes graves o el fallecimiento de un hijo”.

Convencido de la veracidad de estos hechos, el hombre realizó múltiples extracciones de efectivo de su cuenta bancaria en una entidad de Unicaja, “llegando a quedarse con un saldo residual de apenas cuatro céntimos”.

Embarazo y matrimonio

Además, la Fiscalía sostiene que la acusada llegó a afirmar que estaba embarazada del perjudicado y que ambos iban a contraer matrimonio, utilizando estas promesas para seguir reclamándole dinero. En uno de los episodios “más graves”, cuando el hombre manifestó no disponer de más fondos, la acusada presuntamente le amenazó con autolesionarse o suicidarse si no le entregaba más cantidades.

Ante el temor de que cumpliera dichas amenazas, el perjudicado vendió una finca de su propiedad y le entregó 35.000 euros. El escrito detalla que, además de esa cantidad, el hombre entregó otros 65.000 euros en efectivo que guardaba en su domicilio, así como diversas transferencias y retiradas de dinero entre marzo de 2023 y junio de 2024, que suman cerca de 49.000 euros.

Reclamación de 114.000 €

En total, la cantidad presuntamente estafada asciende a 114.000 euros, que el perjudicado reclama íntegramente.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa agravada, previsto en los artículos 248 y 250 del Código Penal, y considera a la acusada autora directa sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, solicita una pena de cinco años de prisión, una multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pide que la procesada indemnice al perjudicado con los 114.000 euros supuestamente sustraídos, más los intereses legales. Asimismo, interesa el aseguramiento de las responsabilidades económicas mediante la apertura de una pieza separada.

Para el juicio oral, la Fiscalía propone el interrogatorio de la acusada, la declaración de varios testigos y la reproducción de documentación y grabaciones audiovisuales incorporadas a la causa.