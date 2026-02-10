Buscan en la Ribera del Marco de Cáceres a Espinete, un burro desaparecido desde el domingo

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha publicado en sus redes sociales que están buscando desesperadamente a un burro perdido desde el pasado domingo.

Se llama Espinete y su sobrenombre es Rogelio. Su búsqueda se está llevando a cabo por la zona alta de la Ribera del Marco (en la zona de Alto de Fuente Fría y las Barreras del Amparo). Su dueño, Pedro Moreno, lleva más de 24 horas realizando una intensa búsqueda siguiendo las pistas que le han dado a través de las redes sociales, pero todavía no le han encontrado. El animal es de color grisáceo, aunque en la parte baja de la espalda su tono se oscurece.

Los burros son animales tranquilos, que no abandonan la zona en la que se encuentran. Sin embargo, Pedro Moreno aclara que Espinete está sufriendo un duelo por la reciente pérdida de su compañera Fermina, lo que ha provocado su partida y que ahora no logren encontrarlo. "Creemos que se ha ido a buscar una nueva pareja, lo normal es que no haya sido un robo", explica.

Espinete solía pasar las noches en una de las huertas que explotan sus dueños. Por la mañana, le trasladaban a otra un poco más amplia y por la tarde acudían a recogerle. Sin embargo, cuando acudieron ya no estaba en ese sitio y la valle estaba caída.

Asegura también que ha dado aviso a la Policía Local y que lo están buscando. La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco también ofrece un número de contacto para que, en caso de que alguien sepa algo del animal, les contacte.