Cáceres Business Market se consolida y prepara su tercera edición

El Cáceres Business Market, celebrado los días 5 y 6 de febrero, cerró su segunda edición con una gran acogida y la sensación compartida de que la provincia se está consolidando como punto de encuentro para el emprendimiento, la inversión y la innovación. Durante las dos jornadas, el foro combinó visión y reflexión con contenidos muy pegados a la realidad de las startups: desde la ponencia sobre enfoque, visión y equilibrio entre el desarrollo profesional y la salud emocional del emprendedor, hasta debates sobre internacionalización, softlanding y captación de inversión, con perfiles del ecosistema nacional e internacional que aportaron experiencias prácticas y "hoja de ruta" para crecer desde el territorio. El evento, organizado por entidades del ecosistema y con el respaldo de agentes locales, volvió a situar a Cáceres en el mapa como un espacio donde se conectan ideas, talento y oportunidades, reforzando la importancia de construir comunidades emprendedoras sólidas más allá de los grandes hubs.

Tomás Sánchez Campo, diputado de Innovación de la Diputación de Cáceres, Juan Carlos Preciado, secretario general de Innovación de la Junta; Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio; y Emilio Borrega, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres. / EL PERIÓDICO

'Pitches' y 'networking' para acercar talento e inversión

Uno de los momentos más dinámicos llegó con las sesiones de pitches de startups en fase growth vinculadas al C-LAB – Cámara Cáceres, que permitieron visibilizar proyectos de sectores diversos y, sobre todo, propiciar conversaciones directas con inversores y actores del ecosistema. La programación culminó con la entrega de premios y la clausura, dejando un balance especialmente positivo por la participación, el nivel de las ponencias y el networking generado entre emprendedores, mentores e inversores. Con este impulso, la organización ya trabaja en la tercera edición, con el objetivo de ampliar el alcance, reforzar la conexión internacional y convertir el Cáceres Business Market en una cita fija del calendario para quienes buscan crecer, invertir o colaborar en innovación desde y hacia el territorio.

Cáceres Business Market /

Flamingo Biomechanical Lab (ganadora del primer premio -4.800 euros-, concedido por Cajalmendralejo, entidad patrocinadora de C-LAB) trabaja en planificación quirúrgica avanzada mediante modelos anatómicos 3D (réplicas personalizadas a partir de la anatomía del paciente) y el uso de inteligencia artificial para mejorar precisión, reducir riesgos y acortar tiempos. Web: https://www.flamingobiolab.com/

Preciso (1.600 euros, premio de C-LAB) se enfoca en el análisis del absentismo laboral “desde la raíz”: integra fuentes ya existentes (mutua, prevención, datos internos, etc.), identifica factores de riesgo y traduce la complejidad en un coste claro y accionable. Web: https://www.precisobienestar.com/

Con este Demo Day, en el que las 14 startups participantes del programa GROWTH defendieron sus propuestas de valor, modelos de negocio y estrategias de crecimiento, C-LAB se consolida como aceleradora de referencia para startups de nueva creación y emprendedores con alto grado de madurez que apuestan por Extremadura como territorio con potencial empresarial para desarrollar sus ideas de negocio.

Time Republik y el ‘banco de tiempo’ como innovación social

¿Qué tiene Cáceres para atraer a emprendedores, inversores e innovadores? Es un entorno único para el desarrollo de talento, no solo del local o nacional, sino también del internacional. Ponentes de diez países como Colombia, Honduras, Portugal o China desgranaron su talento durante dos días de intenso trabajo en la Cámara de Comercio. Un ejemplo de innovadores con mucho potencial son Natalia y Héctor Hugo Flórez, CEO y director de Proyectos de Time Republik, una revolucionaria idea que propone la creación de un banco de tiempo a través de una plataforma global en la que los usuarios ofrecen servicios a cambio de TimeCoins, la unidad de medida (15 minutos). ¿Les gusta la idea?

Natalia fue una de las ponentes del Cáceres Business Market para presentar su proyecto: “Hemos encontrado una gran oportunidad a través de la red business market para validar nuestro modelo de negocio. La red nos ha permitido realizar alianzas y así dar un salto cualitativo”, explica.

Natalia y Héctor Hugo Flórez, socios de Time Republik / Juan José Ventura

Time Republik es una de las startups en fase growth vinculadas al C-LAB – Cámara Cáceres y eso les permite escalar su proyecto de una manera mucho más sólida. Así lo corrobora Héctor Hugo Flórez, quien destaca el papel de la aceleradora de la Cámara de Comercio de Cáceres para poder alcanzar sus objetivos. “Creemos que nuestro modelo puede aportarle a la Cámara de Comercio como referente en innovación pública y social”, explica.

Héctor Hugo añade que “el propósito es crear un nivel de confianza entre ciudadanos e instituciones frente a la actual polarización de la sociedad. Solamente a través de la colaboración es posible crear un mejor mundo. El modelo que proponemos desde la plataforma global de Time Republik facilita estas relaciones de confianza y colaboración a través del tiempo y los talentos de las personas de manera inclusiva, con aportación de todos”.

Frente a la desconfianza creciente sobre las redes sociales, Time Republik ofrece una herramienta útil y transversal para el sector público y privado. Rompen de la ecuación de las relaciones personales el factor del dinero y conecta de una manera inteligente los talentos humanos. Está presente en más de cien países. El promedio de respuesta a cualquier demanda de servicio es de tres respuestas a las 24 horas.

Héctor Hugo Flórez señala que su objetivo es que las políticas públicas apoyen la iniciativa para poder desarrollar la idea y aplicarla, especialmente en todo lo referente en la economía del cuidado.

Ismael Teijón, CEO de Lo Importante, explicó el equilibrio entre ambición y bientestar emocional. / Juan José Ventura

C-LAB, palanca para escalar proyectos desde la provincia

Con el impulso de esta segunda edición y el salto internacional que ha evidenciado la presencia de ponentes de distintos continentes, el Cáceres Business Market refuerza su papel como espacio útil para conectar talento, capital e innovación aplicada. El reto ahora es convertir esa energía en continuidad: más alianzas, más proyectos en fase de crecimiento y una tercera edición que afiance a la provincia como punto de referencia para emprender, invertir y colaborar desde el territorio con ambición global.