Cáceres despidió con honores al obispo Manuel Llopis Ivorra

En 1977, el Papa aceptó la renuncia de Manuel Llopis Ivorra al cargo de obispo de Coria-Cáceres, debido a la edad. Llopis Ivorra, conocido por su dedicación pastoral y su profunda implicación en la vida religiosa y social de la diócesis, había dirigido la comunidad durante varios años, ganándose el respeto tanto del clero como de los fieles.

Un gran homenaje por parte de la comunidad diocesana

Los actos de despedida en Cáceres, celebrados en abril de aquel año, destacaron por su extraordinaria brillantez. La comunidad diocesana se volcó en homenajear a quien había guiado con firmeza y cercanía a la diócesis, recordando su labor pastoral, su compromiso con la enseñanza religiosa y su influencia en la vida cultural y espiritual de la región.

Manuel Llopis Ivorra. / Cedida

Líder religioso

Manuel Llopis Ivorra dejó así una huella imborrable en la diócesis de Coria-Cáceres, que lo recordó no solo como un líder religioso, sino también como un referente humano y espiritual para toda la comunidad.