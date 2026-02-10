Nuestro pasado
Cáceres despidió con honores al obispo Manuel Llopis Ivorra
La diócesis de Coria-Cáceres rindió homenaje a quien guió a la comunidad con dedicación durante décadas
En 1977, el Papa aceptó la renuncia de Manuel Llopis Ivorra al cargo de obispo de Coria-Cáceres, debido a la edad. Llopis Ivorra, conocido por su dedicación pastoral y su profunda implicación en la vida religiosa y social de la diócesis, había dirigido la comunidad durante varios años, ganándose el respeto tanto del clero como de los fieles.
Un gran homenaje por parte de la comunidad diocesana
Los actos de despedida en Cáceres, celebrados en abril de aquel año, destacaron por su extraordinaria brillantez. La comunidad diocesana se volcó en homenajear a quien había guiado con firmeza y cercanía a la diócesis, recordando su labor pastoral, su compromiso con la enseñanza religiosa y su influencia en la vida cultural y espiritual de la región.
Líder religioso
Manuel Llopis Ivorra dejó así una huella imborrable en la diócesis de Coria-Cáceres, que lo recordó no solo como un líder religioso, sino también como un referente humano y espiritual para toda la comunidad.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal