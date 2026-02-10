Cáceres ensaya su futuro cultural con el primer Círculo Transformador

Cerca de medio centenar de personas han participado este martes en el primer Círculo Transformador impulsado por la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, una iniciativa orientada a generar espacios de diálogo y trabajo colaborativo para pensar la ciudad del futuro desde la cultura.

La jornada ha contado con el apoyo de Impact Hub, la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (en cuya sede, el Palacio de los Becerra, se ha desarrollado el encuentro) y el equipo de Fondos Estratégicos del Ayuntamiento de Cáceres, y ha reunido a agentes culturales junto a representantes del ámbito académico, empresarial, social e institucional.

Participantes en el Círculo Transformador, este martes. / EP

Propuesta

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha señalado que este círculo permite que “diferentes agentes y personas empiecen a trabajar en colaboración para pensar cuál es la ciudad que queremos en el futuro, y hacerlo desde la cultura”.

Ha subrayado, además, que se trata de una iniciativa recogida en el proyecto presentado y que será evaluado en las próximas semanas.

Según Jugo, el Círculo Transformador refleja “el potencial que tiene Cáceres y su región para dialogar y empezar a diseñar un futuro compartido”, un planteamiento que se enmarca en el concepto de ‘transcultura’, eje vertebrador de la candidatura cacereña a la capitalidad cultural europea.

Artistas mediadores

Por su parte, Rafael Cobo, de Impact Hub, ha destacado que estos espacios sirven para reflexionar sobre “cómo afrontamos la cultura como un elemento habilitador de todas las transformaciones que como sociedad necesitamos hacer hoy”, poniendo en valor la diversidad de perfiles reunidos para desarrollar una cultura de trabajo conjunto.

Durante la jornada también se ha presentado el concepto de artistas mediadores, una propuesta innovadora que plantea la colaboración de creadores con el desarrollo de la Agenda Urbana de Cáceres, con especial atención a su acercamiento a los centros educativos.

El encuentro ha sido, en definitiva, una jornada de diálogo, comprensión mutua y diseño de acciones encaminadas a construir de forma colectiva la ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.