Gala del Deporte
Cáceres inaugura su año como Ciudad Europea del Deporte con un programa centrado en la salud, la inclusión y más de un centenar de competiciones
El evento ha reunido a deportistas y clubes de toda Extremadura, marcando el inicio de un calendario deportivo sin precedentes en la capital cacereña
Cáceres ha dado este martes el pistoletazo de salida a su año como Ciudad Europea del Deporte 2026 con una gala celebrada en la sala Capitol, que ha reunido a deportistas, clubes y federaciones de toda Extremadura. El acto ha marcado el inicio oficial de un calendario deportivo sin precedentes para la ciudad, que incluirá más de un centenar de actividades y competiciones repartidas a lo largo del año.
Entre las citas más destacadas figuran competiciones de ámbito nacional e internacional, como la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se disputará en el Pabellón Multiusos; el Campeonato de España de Duatlón, antesala del Europeo de 2027; pruebas nacionales de escalada en las modalidades de bloque y velocidad; campeonatos de deporte adaptado y diversas competiciones vinculadas al automovilismo.
A este programa se sumará un amplio conjunto de actividades centradas en el deporte base, la práctica deportiva en los barrios y la implicación de centros educativos y clubes locales.
Momentos simbólicos
La gala ha contado con representantes de la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES), entidad que concede el título, y ha estado marcada por varios momentos simbólicos, como la proyección de los vídeos de la candidatura y del acto de recogida del galardón en Bruselas, así como la presentación en el escenario de la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2026.
Reto colectivo
Durante su intervención, el alcalde Rafa Mateos ha destacado que el reconocimiento europeo "no es un punto de llegada, sino el comienzo de un reto colectivo", y ha subrayado el papel del deporte como herramienta de salud, inclusión social y proyección de ciudad.
El regidor ha señalado que este título es fruto del trabajo conjunto de deportistas, clubes, federaciones, centros educativos, familias e instituciones, y ha animado a la ciudadanía a implicarse activamente en un año que ha calificado como "un enorme escaparate para Cáceres ante Europa".
Implicación local
Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha puesto en valor el trabajo previo desarrollado para lograr la distinción y ha avanzado que 2026 será "un año muy especial" para el deporte en la capital cacereña.
También han intervenido representantes del tejido deportivo y educativo de la ciudad, como el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez; el técnico de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, Andrés Ramos; y el profesor de Educación Física, Librado José Cotrina, quienes han coincidido en destacar el deporte como un elemento vertebrador de la ciudad, capaz de conectar la alta competición con la educación, la inclusión social y la formación en valores.
Imagen de unidad
La ceremonia ha estado acompañada por actuaciones de danza a cargo de alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres y ha concluido con una foto de familia que simboliza el inicio de un año en el que Cáceres asume el reto de consolidarse como referente deportivo a nivel nacional y europeo, más allá de 2026.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes