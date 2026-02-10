Cáceres inaugura su año como Ciudad Europea del Deporte con un programa centrado en la salud, la inclusión y más de un centenar de competiciones

Cáceres ha dado este martes el pistoletazo de salida a su año como Ciudad Europea del Deporte 2026 con una gala celebrada en la sala Capitol, que ha reunido a deportistas, clubes y federaciones de toda Extremadura. El acto ha marcado el inicio oficial de un calendario deportivo sin precedentes para la ciudad, que incluirá más de un centenar de actividades y competiciones repartidas a lo largo del año.

Entre las citas más destacadas figuran competiciones de ámbito nacional e internacional, como la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se disputará en el Pabellón Multiusos; el Campeonato de España de Duatlón, antesala del Europeo de 2027; pruebas nacionales de escalada en las modalidades de bloque y velocidad; campeonatos de deporte adaptado y diversas competiciones vinculadas al automovilismo.

Así ha sido la gala inaugural de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en la sala Capitol / Jorge Valiente

A este programa se sumará un amplio conjunto de actividades centradas en el deporte base, la práctica deportiva en los barrios y la implicación de centros educativos y clubes locales.

Momentos simbólicos

La gala ha contado con representantes de la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES), entidad que concede el título, y ha estado marcada por varios momentos simbólicos, como la proyección de los vídeos de la candidatura y del acto de recogida del galardón en Bruselas, así como la presentación en el escenario de la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2026.

Reto colectivo

Durante su intervención, el alcalde Rafa Mateos ha destacado que el reconocimiento europeo "no es un punto de llegada, sino el comienzo de un reto colectivo", y ha subrayado el papel del deporte como herramienta de salud, inclusión social y proyección de ciudad.

Foto de familia al finalizar la Gala del Deporte, celebrada este martes en Cáceres. / Cedida

El regidor ha señalado que este título es fruto del trabajo conjunto de deportistas, clubes, federaciones, centros educativos, familias e instituciones, y ha animado a la ciudadanía a implicarse activamente en un año que ha calificado como "un enorme escaparate para Cáceres ante Europa".

Implicación local

Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha puesto en valor el trabajo previo desarrollado para lograr la distinción y ha avanzado que 2026 será "un año muy especial" para el deporte en la capital cacereña.

También han intervenido representantes del tejido deportivo y educativo de la ciudad, como el presidente del CP Cacereño, Carlos Ordóñez; el técnico de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, Andrés Ramos; y el profesor de Educación Física, Librado José Cotrina, quienes han coincidido en destacar el deporte como un elemento vertebrador de la ciudad, capaz de conectar la alta competición con la educación, la inclusión social y la formación en valores.

Imagen de unidad

La ceremonia ha estado acompañada por actuaciones de danza a cargo de alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres y ha concluido con una foto de familia que simboliza el inicio de un año en el que Cáceres asume el reto de consolidarse como referente deportivo a nivel nacional y europeo, más allá de 2026.