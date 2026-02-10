Cáceres se recorrerá a través de sus personajes más ilustres

La Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura llevará a cabo el próximo domingo 15 de febrero una nueva ruta guiada dentro de su ciclo Cáceres para cacereños, una iniciativa divulgativa dirigida especialmente al público local. La propuesta, titulada Personajes de Cáceres, planteará un recorrido histórico por algunas de las figuras más representativas vinculadas a la capital cacereña.

La visita guiada dará comienzo a las 11:00 desde la puerta de la iglesia de San Juan, uno de los enclaves más reconocibles del centro urbano, y tendrá una duración aproximada de dos horas. El precio de la ruta será de 8 euros por persona, con tarifa reducida de 4 euros para menores de entre 11 y 15 años, mientras que los menores de 10 años podrán participar de forma gratuita.

Desde la asociación han indicado que este tipo de itinerarios están concebidos para profundizar en la historia de la ciudad desde una perspectiva cercana, con especial atención a los personajes que han marcado su evolución social, cultural y política.

Un recorrido a través de nombres propios

A lo largo del itinerario, los guías irán desgranando la biografía y el legado de distintos personajes que han dejado huella en la historia de Cáceres, contextualizando sus trayectorias en los espacios urbanos relacionados con su vida o su influencia.

Entre los personajes destacados de Cáceres están Francisco de Godoy y Aldana, jurista y humanista del siglo XVI vinculado a la vida institucional de Cáceres, Elena de Ulloa, noble cacereña relacionada con los vínculos de la ciudad con el continente americano, Diego García de Paredes, conocido como “el Sansón de Extremadura”, militar del Renacimiento con una destacada trayectoria en Italia, Juan Cano Saavedra, explorador y cronista ligado a los primeros viajes al Nuevo Mundo o Sor María de la Cruz, religiosa vinculada a la vida conventual y asistencial de la Cáceres histórica.

Memoria femenina

Como personajes tampoco podemos olvidar a dos mujeres relevantes. Leoncia Gómez Galán nació en Valencia de Alcántara en 1903 y se ha contado que fue abandonada siendo un bebé en las puertas de una iglesia del municipio. Llegó joven a Cáceres, donde comenzó a trabajar como asistenta en la casa del abogado Felipe Álvarez de Uribarri, situada sobre el restaurante El Figón. Por aquel empleo cobraba siete pesetas al mes y permaneció ligada a la familia durante 50 años.

El Periódico

Su historia quedó unida para siempre a El Periódico Extremadura cuando Germán Sellers de Paz, entonces director del diario, le propuso que comenzara a vender el periódico por las calles de la ciudad. Leoncia aceptó y entre 1966 y 1975 se convirtió en una figura habitual del centro cacereño, voceando el diario decano de la prensa regional.

El dinero que obtenía, aunque modesto, le servía como apoyo para vivir y para pagar una habitación que tenía alquilada en el barrio de Busquet. Deseaba con frecuencia que se publicara alguna noticia sensacional que aumentara la tirada y, con ella, su liquidación. Al final de la calle Pintores, junto a la plaza de San Juan, ofrecía el periódico, enseñaba sus fotografías más llamativas o mostraba la lista completa de la lotería mientras alargaba su ya inseparable «Extremaduraaa…».

Leoncia también compartió los veranos con la familia para la que trabajaba en Espinho, donde conoció a un portugués con el que mantuvo conversación durante varios años, aunque aquella relación no prosperó. El amor verdadero no llegó hasta que cumplió 74 años, cuando, ya en la Residencia de Cervantes, conoció a Salvador Hernández, natural de Oropesa, con quien contrajo matrimonio. Salvador había trabajado en Saturnino Covisa, una importante empresa de carboneros. La boda concluyó con una luna de miel en Benidorm.

Convertida en un símbolo popular para Cáceres, Leoncia Gómez Galán ha sido recordada como una institución para Extremadura y como ejemplo de la lucha silenciosa de muchas mujeres por la dignidad y la defensa de sus derechos desde la vida cotidiana.

Apuesta cultural

Otra mujer que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Cáceres ha sido Helga de Alvear. Nacida en 1936, llegó a Madrid en los años cincuenta con la intención de aprender español y estudiar Cultura Hispánica en la Universidad Complutense. Allí conoció al ingeniero español Jaime de Alvear, con quien se casó y junto al que comenzó a construir una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa.

Su colección, integrada por más de 3.000 obras de artistas como Picasso, Kandinsky, Ai Weiwei o Thomas Hirschhorn, se ha caracterizado por una mirada rigurosa y personal. Helga de Alvear siempre defendió que el arte debía ser accesible y abierto, una filosofía que ha marcado su legado.

La elección de Cáceres como sede de su proyecto no fue casual. Su patrimonio histórico, su carácter acogedor y la tranquilidad de la ciudad ofrecían, según su visión, un entorno idóneo para un proyecto cultural alejado del bullicio de las grandes capitales. En 2006 decidió donar parte de su colección y crear la Fundación Helga de Alvear, una institución sin ánimo de lucro dedicada a la conservación, difusión e investigación del arte contemporáneo y a la gestión del futuro museo.

Con trayectorias muy distintas, Leoncia Gómez Galán y Helga de Alvear han representado dos formas de transformar la ciudad: una desde la cercanía de la calle y la otra desde la proyección cultural internacional, ambas convertidas en referentes femeninos de la historia cacereña.

Inscripciones y contacto

Para participar en la ruta será necesario reservar plaza previamente, bien a través del correo electrónico info@guiashistoriadorex.com o llamando al teléfono 684 36 47 76. Desde la asociación han recordado que las plazas serán limitadas y que el ciclo Cáceres para cacereños continuará con nuevas propuestas temáticas a lo largo del año.

Con esta iniciativa, la Asociación de Guías-Historiadores de Extremadura reforzará su apuesta por una divulgación histórica accesible y rigurosa, pensada para que los propios cacereños redescubran su ciudad desde nuevas perspectivas.