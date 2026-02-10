Desconcierto entre los conductores de la avenida Hernán Cortés de Cáceres porque no funcionan los semáforos

La avenida Hernán Cortés de Cáceres ha vivido en la mañana de este martes momentos de colapso y desconcierto al apagarse repentinamente los semáforos que controlan el tráfico en una de las vías más transitadas de la ciudad. El suceso se ha debido a un fallo eléctrico, según ha podido saber este diario, y la empresa encargada ya está tratando de ponerle solución al problema.

La zona cumple ya varias horas con esta problemática. Pasadas las cinco de la tarde, todavía no había regresado el suministro eléctrico. No se ha producido ningún accidente.

Los peores instantes se han vivido en los minutos posteriores al apagón. No había ningún tipo de ordenación ni control en la avenida. Una llamada a la Policía Local de Cáceres ha posibilitado que los agentes acudiesen al lugar para controlar el tráfico con brevedad, lo que ha impedido que se produjeran accidentes.

El apagón ha provocado que se apagasen los semáforos ubicados en el cruce cercano al club Boogaloo, los que están justo en el nuevo acceso por una rampa peatonal a la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe y los situados frente a la Parroquia de San José. El primero que funcionaba de la vía es el que estaba antes del cruce con la calle la Berrocala, metros antes de llegar a la plaza de toros.

Se trata de un fallo que solamente ha afectado al mobiliario urbano. Todas las viviendas de esta zona no se han visto afectadas. Eso sí, existe la posibilidad de que, si no se arregla antes de que caiga la noche, algunas luminarias no funcionen correctamente.

Una de las actuaciones que ha tenido que realizar la Policía Local es el corte del tráfico que iba desde la avenida Hernán Cortés (sentido plaza de toros) hacia las calles José Luis Cotallo y desde Santa Teresa de Jesús hacia la propia avenida, puesto que los coches debían cruzar la otra calzada y se producían situaciones de peligro. La ordenación del tráfico regresará a la normalidad cuando la luz se restablezca en la zona, que entre las dos y las tres de la tarde ha sufrido una gran intensidad de vehículos y ha obligados a los agentes a doblegar sus esfuerzos.