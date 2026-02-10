Los colegios de Cáceres ponen el acento en la escritura a mano: "Es de vital importancia"

La llegada de las nuevas tecnologías a los centros educativos es un aspecto que ha cambiado considerablemente el panorama de las clases de los colegios cacereños, así como la sociedad en general. La infancia, la adolescencia o la adultez ya no son iguales que hace 20 o 30 años, las costumbres varían con el paso del tiempo. En este sentido, la escritura a mano en los colegios parece que es algo que se estaba perdiendo aunque, como muchas otras cosas, podría estar volviendo.

Que los pequeños crezcan aprendiendo a escribir a mano por encima de escribir en los móviles es realmente importante. Es, de hecho, "vital". Lo explica Alberto, profesor de primero de primaria del CEIP Delicias de Cáceres. "Es de vital importancia, porque es cuando empiezan ya a desarrollarse y a adquirir ciertos hábitos de psicomotricidad también. De ya empezar a mover mejor los dedos, a poder coger mejor los objetos y un poco iniciar todo ese tipo de movimientos que luego a lo largo de las etapas posteriores se van a perfeccionar", cuenta.

También se obtienen beneficios a largo plazo. "Centran mucho más la atención. Ya van estructurando su cabeza, sabiendo qué es una palabra, cómo se va estructurando, y se esfuerzan en saber las reglas gramaticales". Además, en primaria se busca reforzar lo aprendido en infantil. "En la etapa de infantil se fomenta el uso de las letras mayúsculas, el uso de los números, pero ahora ya en la etapa primaria vamos encajando, vamos intentando evolucionar, intentando darle otro enfoque. El tamaño, cuánto tiene que ocupar la letra ligada. Intentar evolucionar un poco en ese tipo".

Alberto, docente del CEIP Delicias. / Pablo Parra

Una iniciación para que luego, a lo largo de los años, con la perfección y el uso de diferentes actividades o diferentes proyectos, esa escritura ya se afiance.

Sexto de primaria

Otra situación sería la de los niños de sexto de primaria, ya con 11-12 años. Entran en una etapa de la vida en la que, en general, comienzan a utilizar los móviles (si no lo han empezado a hacer antes). Rebeca, docente de dicho curso, añade cómo se fomenta la escritura a mano a base de redacciones o dictados. "Es muy importante que los niños se acostumbren a escribir y apropiar las palabras correctamente. Porque de esa manera su memoria visual se trabaja mucho mejor a base de escribir palabras correctas constantemente".

En estas edades ya no se implementan acciones como la de copiar los enunciados, más por "las prisas y las exigencias del programa", pero sí se sigue poniendo el acento, nunca mejor dicho, en la redacción libre, en que los niños dejen volar su imaginación. "Es importante porque es la mejor manera de que los niños aprendan una expresión escrita correcta y que escriban correctamente", señala.

Además, escribir a mano aporta también beneficios a la mente. "Agiliza mucho la mente y al igual que hay que tener velocidad lectora, hay que tener velocidad de escritura. Para cuando vayas a la universidad o cuando vayas a una reunión que tienes que tomar anotación. Es cierto que también con las tablets es más fácil, es más cómodo con los ordenadores, pero hay que saber escribir bien".

Rebeca, docente del CEIP Delicias. / Pablo Parra

Al fin y al cabo, escribir en un Word te va a aportar un autocorrector que a mano no tienes, y las tildes en el día a día, sobre todo cuando eres adulto, son de extrema importancia. "El día de mañana, por muy buen ingeniero que seas, si escribes un informe en un momento determinado con faltas de ortografía, aunque esté escrito en la tablet o en el ordenador, si se ven faltas de ortografía, mala expresión o mala redacción, es un problema. Hay que tener mucho cuidado, y eso en primaria hay que trabajarlo bastante, todo lo que se pueda", apunta.

Chat-GPT

Escribir una redacción lleva su tiempo, y es este, el tiempo, un concepto que se ha visto truncado por la llegada de la Inteligencia Artificial: lo que antes se tardaba una media hora, ahora lo tienes en segundos. La relación entre los docentes y Chat-GPT se podría definir como una relación 'amor-odio'. "Chat-GPT, como toda la tecnología, viene para ayudarnos. ¿Y hasta qué punto es una ventaja? Yo solamente lo veo ventajoso para ahorrar tiempo, pero a nivel de estudiantes no le veo mucha ventaja".

Escritura manual. / Pablo Parra

En este sentido, el ahorrar tiempo corta las alas a la imaginación. "Viene bien para consultar, es otra fuente de consulta y otra fuente de información fácil de acceder a ella y muy cómoda, pero ahorra excesivo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que les evita pensar, organizarse, esquematizar una información, que el Chat-GPT, en el momento que aprietes el intro, te la va a dar". ¿Quién no ha invertido horas en realizar esquemas para estudiar? "Para ellos es una desventaja en ese sentido, porque les va a evitar organizarse, seleccionar también la información que es adecuada para su trabajo", añade Rebeca.

Vuelta a lo tradicional

¿Y por qué se está volviendo a la escritura a mano en los colegios? "Pues yo creo que un poco por cambio de mentalidad de la sociedad", reflexiona Alberto. "Creo que la gente se está dando cuenta de que vivimos en un mundo en el que vamos en una rueda, que no sabemos cómo hemos llegado a esa rueda, pero que nos estamos dando cuenta que algo hay que hacer. Y eso en la sociedad actual se traslada al ámbito educativo y creo que es un fiel reflejo", añade.

Por eso el docente cree que "se está dando un giro otra vez hacia la escritura tradicional", para "asentar y calmar el tema de la educación, del tiempo de saber esperar, de saber los pasos que se tienen que dar a la hora de escribir o a la hora de dibujar. Un automatismo que teníamos antes adquirido y que no nos habíamos dado cuenta, que lo hemos dejado de lado un poco cuando han llegado las nuevas tecnologías y otra vez nos estamos dando cuenta de que es necesario para tener un ritmo de vida mucho más tranquilo".

Es el ejemplo de algunos países más desarrollados en cuanto a educación como Suecia o Finlandia, donde cada vez más se vuelve a lo analógico y a la escritura a mano, "porque se han dado cuenta de que es fundamental en las etapas de los primeros años de los niños en los colegios".

El cambio a lo digital llegó, según explica Rebeca, "por las prisas", por el anteponer el tiempo, lo cortoplacista, por encima de los futuros beneficios que va a obtener uno. "Hacer copias en el cuaderno era aburrido, pero no dejaba de sernos muy útiles".

Hablar por carta

¿Dónde quedó la comunicación por carta? El escribir a mano una postal a un amigo. Ese tipo de hábitos que parecen una tontería pero, a largo plazo, es una escritura a mano que se ha perdido por la inmediatez de las redes sociales. "Al menos desde primero de primaria, con la llegada de festividades como Navidad, ya se les inculca el escribir a mano la carta de los Reyes Magos, la carta de Papá Noel...", explica Alberto, "una manera también de plasmar el simple hecho de ordenar las ideas, un poco saber lo que es la estructura que tiene que tener una carta".

Los niños aprenden a escribir. / Pablo Parra

Más mayores, añade Rebeca, se han realizado actividades que fomentan esta comunicación manual 'vintage'. "Hubo un año que hicimos un proyecto con una compañera con la que se carteaban. Y la verdad es que era muy bonito porque el hecho de que recibieran una carta, algo a lo que no están acostumbrados, les emocionaba mucho. Es una actividad muy interesante y muy curiosa".

Por mucho que se tenga los móviles, ordenadores o tabletas, la escritura a mano es fundamental en el día a día de las personas. Y esa importancia viene de la educación que se ha obtenido de los días en la escuela. Los aburridos dictados o redacciones tenían más valor del que parecía.