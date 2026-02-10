Sucesos
Cuatro horas sin agua en la calle Camino Llano de Cáceres por el reventón de una tubería
Los operarios de la empresa concesionaria del agua lo han reparado y la normalidad ha regresado pasadas las doce del mediodía
Los vecinos de la calle Camino Llano de Cáceres se han despertado este martes sin agua en sus viviendas a causa de un reventón en una tubería a la altura del número 54. Esto ha provocado que fuera necesario el corte de suministro en la zona.
Los operarios de la empresa concesionaria del agua, Canal de Isabel II, han acudido con rapidez para tratar de solucionar cuanto antes el reventón. Finalmente, pasadas las doce del mediodía, el agua ha regresado a las viviendas porque la avería había sido reparada.
El suceso, además, ha provocado el corte de la calle al tráfico.
Por otro lado, cabe recordar que en apenas unas semanas comenzarán a adentrarse en esta calle las máquinas que van a sustituir la red de saneamiento de la zona. Actualmente, y desde hace varios meses, están cambiado las tuberías justo en la zona de la rotonda del Puente de San Francisco. Cuando la firma adjudicataria de estas obras concluya la actuación, comenzarán a actuar en Camino Llano.
