La diputación anuncia la inminente exhumación de unos 300 cuerpos de la fosa común del cementerio Cáceres y otros municipios

La Diputación de Cáceres ya ha logrado los fondos para la exhumación de 300 cuerpos de la fosa común del cementerio Nuestra Señora de la Montaña. Fue uno de los asuntos que se abordaron en la reunión celebrada el pasado mes de abril entre la institución provincial y Amececa (Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres) para recuperar a las víctimas de la dictadura franquista.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España ha otorgado a la institución provincial dos subvenciones de 100.000 euros cada una para sacar adelante esta exhumación y otras tres en fosas comunes de municipios como Conquista de la Sierra, Villamesías o Almoharín. Los fondos estatales ya están incorporados a los presupuestos de la diputación y todo está listo para la exhumación, que se debe realizar antes de 2026 para cumplir con los plazos, aunque existe el compromiso de otorgar una prórroga, según aseguran desde la diputación.

Fernando Ayala, responsable del servicio de Memoria Histórica de la diputación, indica que los proyectos han sido aprobados y que está a punto de lanzarse la licitación del primer contrato, correspondiente a Almoharín y Villamesías. Después será el turno del de Cáceres y Conquista de la Sierra, que se prevé en un par de meses.

La apertura de la fosa del cementerio de Cáceres parte de una propuesta de la asociación Amececa, promotora del memorial existente en este espacio, donde figuran los nombres de las personas asesinadas y enterradas en la fosa común. El objetivo del proyecto es exhumar los restos, tratar de identificar a las víctimas que sea posible mediante pruebas técnicas y trasladarlos posteriormente a un mausoleo, en lugar de mantenerlos en una fosa común, siguiendo el modelo aplicado en otros municipios.