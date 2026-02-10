Un escape de gas obliga a cortar al tráfico varias calles de Nuevo Cáceres

La barriada de Nuevo Cáceres ha sido testigo en la tarde de este martes de un nuevo suceso. Un escape de gas ha obligado a cortar al tráfico varias calles por peligro para los conductores y los viandantes pasadas las .

Según ha podido saber este diario, una empresa que está trabajando en la construcción de un edificio en la calle Córdoba tenía a una máquina picando el suelo. Al parecer, habría picado en una tubería, lo que habría provocado su rotura.

Rápidamente, han acudido hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Local y efectivos del cuerpo de bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) para tratar de controlar la situación.

Mientras los bomberos trabajaban para tratar de arreglar la tubería junto a la empresa que se ha contratado para la reparación de la misma, los agentes han cortado varias calles de la zona. El trabajo ha consistido en "ahogar" todo el gas que tiene la tubería, un trabajo que se prolongó hasta pasadas las nueve de la noche. Este miércoles se reparará definitivamente la tubería.

No ha sido necesario, según se informa, el desalojo de vecinos. Por el momento, no se ha especificado si se ha visto afectado el suministro de gas en las viviendas cercanas.

Las calles afectadas son Córdoba, Évora, Juan Solano Pedrero y San Petersburgo. Las restricciones de circulación han obligado a desviar el tráfico por otras vías cercanas. El suceso se habría producido pasadas las 18.15 horas.