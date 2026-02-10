Música en directo
Extremúsika cierra el cartel de 2026 en Cáceres con una edición más rockera: Rebrote, del histórico de Extremoduro Iñaki 'Uoho', y La Pantera, entre los confirmados
El festival se celebrará por primera vez en el Puente de Mayo, del 30 de abril al 2 de mayo, en el Recinto Hípico de Cáceres
Extremúsika anuncia el cierre definitivo del cartel de su edición de 2026, que se celebrará por primera vez durante el Puente de Mayo, los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo, en el Recinto Hípico de Cáceres. El festival completa así una programación de más de 60 artistas y bandas, con una clara apuesta por los sonidos rock, metal, urbano y electrónicos.
La organización confirma quince nuevos nombres que refuerzan el perfil más contundente de esta edición. Entre ellos destaca Rebrote, el proyecto liderado por Iñaki 'Uoho', guitarrista histórico de Extremoduro (junto a Robe Iniesta) y Platero y Tú, que ofrecerá en Cáceres su primer concierto en Extremadura y presentará su nuevo trabajo, junto a temas de sus anteriores etapas.
Últimas incorporaciones
Junto a Rebrote, se suman al cartel el trap latino de La Pantera; el metal de Angelus Apatrida, que celebra su XXV+1 aniversario; el rap de Costa; el sonido urbano de Kabasaki, Daniflakko y Xavibo; y la propuesta de la rapera Lørna. También se incorporan Forraje, Afónica Naranjo y Jason Cenador, además del dj y productor internacional Luis Kill, referente del afro house a nivel mundial, acompañado por Michael Krn y Alex Sánchez.
El festival mantiene además su apoyo a la escena local con la participación de Raúl Cabra y la Sukyband, así como Wistimber, que aportará su fusión de flamenco y rock.
60 artistas en tres días
Con este cierre, Extremúsika completa un cartel en el que figuran nombres como Sanguijuelas del Guadiana, La Fuga, Fernandocosta, Def Con Dos, Reincidentes, Boikot, El Último ke Zierre, Gomad & Monster, Hamlet, Poncho K, Kaydy Cain, Narco o Sons of Aguirre & Scila, entre muchos otros.
Desde la organización subrayan el impacto cultural del festival y su consolidación como una de las citas musicales de referencia del circuito nacional, además de su repercusión turística y mediática para la ciudad de Cáceres y Extremadura.
Los abonos y entradas para Extremúsika 2026 ya están disponibles a través de la web oficial del festival.
