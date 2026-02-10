El Gran Teatro de Cáceres, una gran pista de baile por Carnaval

El Gran Teatro de Cáceres vive ya inmerso en el año de su centenario (se inauguró en 1926) y quiere aportar su grano de arena a impulsar los festejos carnavaleros que no se prodigan demasiado por la capital cacereña. Para eso, se transformará este sábado, 14 de febrero, en una auténtica pista de baile con el espectáculo Baile de Carnaval, un show para público adulto que combina música, humor, improvisación y participación directa de los asistentes, celebrando el carnaval desde la diversidad, la libertad y el juego escénico.

Cartel del espectáculo del viernes. / EP

Puesta en escena

El espectáculo está liderado por Privan de Camp, creación del actor y productor extremeño JC Corrales, que "satiriza el universo DJ con humor irreverente, improvisación vocal y teatro", según explican desde el propio Gran Teatro.

Su actuación mezcla grandes éxitos populares con “errores” de mezcla deliberados, provocador uso del autotune y constante interacción con el público, "complementada por sus característicos tacones de aguja y plataforma que forman parte esencial de la puesta en escena".

Junto a él participará Femurosa, alter ego del artista Jorge Rivero, una de las drag queens más destacadas de Extremadura. Con "vestuarios glamurosos, humor inclusivo y espontáneo, Femurosa refuerza en cada actuación mensajes de diversidad, convivencia y libertad, convirtiendo cada función en un espacio seguro y celebratorio", destacan los promotores de este espectáculo carnavalesco.

Privan de Camp es habitual en eventos de gran formato como Los Palomos de Badajoz y ha presentado su espectáculo en escenarios como el WiZink Center de Madrid, además de ser recurrente en Canal Extremadura.

Por su parte, Femurosa también desarrolla talleres de arte drag, cuentacuentos infantiles inclusivos y ejerce como maestra de ceremonias en eventos emblemáticos de la región.

Entrada libre

La función tendrá lugar a partir de las 22:00 horas, con una duración aproximada de 120 minutos, destinada a mayores de 18 años. La entrada será libre hasta completar aforo, y se recomienda a los asistentes acudir disfrazados para sumarse plenamente a la celebración. La producción corre a cargo de EX3 Producciones, que busca ofrecer un espectáculo que trascienda el formato escénico tradicional, invitando al público a vivir el Carnaval desde dentro.