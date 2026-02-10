Habla de Cine regresa a Cáceres con un homenaje poético al amor en el cine francés de Jean Cocteau

Tres opciones muy diversas en la ciudad este febrero.

Habla de Cine regresa con un homenaje al amor en el cine francés

El miércoles 11 de febrero, a las 21.00 horas, la Taberna Sir Lancelot de Cáceres acoge la Sesión 1 de Habla de Cine #40, que incluirá la proyección y coloquio de El eterno retorno. En el mes más romántico del año, el ciclo vuelve rindiendo homenaje al cine de Jean Cocteau y a tres grandes historias de amor de la literatura universal: 'Tristán e Isolda', 'Orfeo y Eurídice' y 'La Bella y la Bestia'. Un recorrido poético por relatos donde el amor demuestra, una vez más, que todo lo vence.

Como actividad paralela, el ciclo se completa con un taller creativo infantil, en el que los más pequeños crearán piezas de arcilla inspiradas en los cuentos y las historias proyectadas. Cine, literatura y creatividad para todas las edades en una cita que invita a no perdérsela.

La ciencia enfermera sube a escena en el Gran Teatro de Cáceres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este miércoles 11 de febrero, a las 19.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá Ciencia enfermera a escena, un evento innovador que une ciencia, investigación y artes escénicas para reflexionar sobre el presente y el futuro del ámbito científico y sanitario.

La iniciativa, de carácter gratuito, está organizada por el Colegio de Enfermería de Cáceres y el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, y supone el primer espectáculo teatral de estas características en España. Sobre el escenario se darán cita enfermeras investigadoras de referencia, actrices con amplia experiencia y el dúo de improvisación Remón y Romera, en una propuesta sin precedentes que visibiliza el papel clave de la enfermería en la investigación en salud.

El acto también servirá para denunciar las desigualdades de género aún existentes en la ciencia. Aunque las mujeres representan el 42 por ciento del personal investigador en España, solo una de cada cuatro alcanza puestos de responsabilidad. Frente a esta realidad, las enfermeras reivindican su papel como impulsoras de la evidencia científica en la práctica clínica y como referentes para las nuevas generaciones.

Cartel oficial del programa que se desarrollará en Cáceres. / Diario Enfermero

La Sala de Arte El Brocense presenta 'Proserpina', la nueva exposición de Fernando Renes

La Sala de Arte El Brocense de Cáceres acoge hasta el sábado 14 de febrero la exposición Proserpina, del artista Fernando Renes, una muestra que reúne una selección de sus obras más recientes. La exposición presenta dibujos y pinturas que construyen un universo visual reconocible y, al mismo tiempo, fragmentario. Renes trabaja desde una figuración expandida, en la que lo simbólico, lo cotidiano y lo político se integran con naturalidad, generando escenas que invitan a una mirada pausada y atenta. Proserpina puede visitarse hasta el 14 de febrero, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.