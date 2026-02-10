¿La Inteligencia Artificial discrimina? Cáceres lo analiza desde la mirada femenina

El Ayuntamiento de Cáceres se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con un programa de charlas, mesas de debate y talleres científicos que se celebrará este viernes 13 de febrero en el Espacio UEX, entre las 17.00 y las 20.00 horas, con el foco puesto en los sesgos de género en la Inteligencia Artificial.

La concejala de Mujer, Encarna Solís, señala que el objetivo de esta conmemoración es "visibilizar el valor de las mujeres que se dedican al ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y fomentar prácticas que contribuyan a alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico y tecnológico".

Programa

El programa está impulsado por el Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, en colaboración con el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura y la Asociación Okola, junto a científicas e investigadoras. Según detalla Solís, la jornada ofrece "un espacio de reflexión dirigido a madres, padres, educadores y jóvenes", además de actividades científicas para niñas y niños, con especial atención al tema central de esta edición: "Los sesgos de género en la Inteligencia Artificial".

La inauguración correrá a cargo de la catedrática, académica de la Lengua en Extremadura y escritora Pilar Galán, que impartirá la conferencia "Nacidas para ver, pero no educadas para mirar". A continuación, la profesora de la Universidad de Extremadura e investigadora especializada en postliteratura Iolanda Ogando presentará la ponencia "La huella de las mujeres en el espacio público".

Mesas de debate

Durante la jornada se celebrarán mesas de debate en las que se invitará a los asistentes a participar junto a científicas e investigadoras en la búsqueda de soluciones para educar en igualdad, evitar los sesgos de género en el lenguaje, facilitar el acceso de las mujeres a las carreras científicas y acercar la ciencia y la tecnología a las niñas.

De forma paralela, se desarrollarán talleres científicos impartidos por investigadoras de la Universidad de Extremadura dirigidos a los niños y niñas que acompañen a los asistentes. Entre ellos se incluyen "Descubriendo el cerebro: ciencia en acción", "Sensaciones y movimiento", "La bioquímica en acción: ciencia de los alimentos y la vida" y "Movimiento con propósito: ciencia, ejercicio y prevención del cáncer".

Gratuitas

Todas las actividades son gratuitas y estarán a cargo de mujeres científicas e investigadoras. Es necesaria inscripción previa, ya que las plazas son limitadas, a través del formulario habilitado. Más información en dicho formulario y en el teléfono 633 535 975.