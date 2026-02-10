Las lluvias recientes vuelven a evidenciar un drenaje obsoleto en el polígono Charca Musia de Cáceres

Las sucesivas borrascas registradas en las últimas semanas han vuelto a poner de manifiesto las carencias del sistema de drenaje del polígono industrial Charca Musia. Las lluvias intensas y prolongadas han hecho que el agua vuelva a circular con fuerza por varias de sus calles, provocando acumulaciones persistentes y generando preocupación entre vecinos y empresarios de la zona.

Desde la asociación del polígono apuntan a un problema estructural que va más allá de un episodio puntual. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Tornero, ha explicado que la red de evacuación de aguas es claramente insuficiente y se encuentra obsoleta. "Todas las aguas que llegan a Charca Musia se vierten a través de tuberías muy antiguas, algunas de los años 60, que no están preparadas para asumir el volumen actual", ha subrayado.

Según Tornero, el sistema es "totalmente arcaico" y apenas ha sido actualizado desde los inicios del polígono. "En los más de veinte años que llevo trabajando en la zona no se ha realizado nunca una intervención", ha recalcado.

Una alcantarilla desbordada en el polígono Charca Musia. / Carlos Gil

Capacidad insuficiente

La falta de capacidad de la red provoca que, cuando las lluvias se prolongan durante varias horas, el agua rebose y discurra por la calzada con intensidad, especialmente en calles situadas en cotas más bajas. A ello se suma la escasez de alcantarillas y la acumulación de hojas y residuos, que contribuyen a los atascos. "Hay sumideros que están tapados o colapsados, y aunque los vecinos limpiamos en la medida de lo posible, es imposible evitar que el sistema se sature", ha afirmado.

Desde la asociación reconocen que episodios de lluvias muy intensas generan problemas en muchos puntos de la ciudad, pero insisten en que en Charca Musia la situación es recurrente. "El problema es que aquí pasa una y otra vez. El polígono está recogiendo más agua de la que puede evacuar", ha subrayado Tornero.

Contactos con el ayuntamiento

El colectivo mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de Cáceres para buscar una solución a medio plazo. Según ha explicado su vicepresidente, el objetivo es avanzar hacia una actuación integral que permita modernizar el sistema de drenaje y adaptarlo a la realidad actual del polígono.

"Somos conscientes de que no se trata de una obra sencilla, pero es necesaria. No vale con parches puntuales cuando llueve", ha apuntado Tornero, que ha insistido en que la falta de actuación prolonga un problema que afecta tanto a la actividad económica como a la seguridad en la zona cada vez que se producen precipitaciones intensas.