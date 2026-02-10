María Guardiola presidirá el acto 'Ciencia enfermera a escena' en el Gran Teatro de Cáceres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este miércoles 11 de febrero, a las 19.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá Ciencia enfermera a escena, un evento innovador que une ciencia, investigación y artes escénicas para reflexionar sobre el presente y el futuro del ámbito científico y sanitario.

La iniciativa, de carácter gratuito, está organizada por el Colegio de Enfermería de Cáceres y el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, y supone el primer espectáculo teatral de estas características en España. Sobre el escenario se darán cita enfermeras investigadoras de referencia, actrices con amplia experiencia y el dúo de improvisación Remón y Romera, en una propuesta sin precedentes que visibiliza el papel clave de la enfermería en la investigación en salud.

Desigualdades de género en la ciencia

El acto también servirá para denunciar las desigualdades de género aún existentes en la ciencia. Aunque las mujeres representan el 42 por ciento del personal investigador en España, solo una de cada cuatro alcanza puestos de responsabilidad. Frente a esta realidad, las enfermeras reivindican su papel como impulsoras de la evidencia científica en la práctica clínica y como referentes para las nuevas generaciones.

Programación

El acto inaugural estará presidido por María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, cuya participación subraya el respaldo institucional del Gobierno regional a esta iniciativa y su compromiso con el impulso del ámbito sanitario y profesional en Extremadura. Junto a ella intervendrá Raquel Rodríguez Llanos, presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres.

La bienvenida institucional será ofrecida por Lorena Jorna Boticario y Olga Lancho Rubio. A lo largo de la jornada, el programa incluirá monólogos, charlas y teatro de improvisación, así como un debate en el que participarán Silvia Domínguez y Leticia Bueno. El evento concluirá con una reflexión orientada al futuro del sector, a cargo de Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto de Investigación y enfermera del Consejo General de Enfermería.