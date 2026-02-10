Morales, sobre el nuevo presidente luso: "Espero que tenga capacidad de influencia para impulsar las comunicaciones entre Cáceres y Portugal"

La existencia de las fronteras es una cuestión llamativa. El pasado domingo, vecinos de municipios como Piedras Albas, Cedillo, Valencia de Alcántara o Valverde del Fresno estaban tranquilamente en sus viviendas mientras en Portugal, al otro lado de La Raya y a escasos kilómetros de distancia, se estaban jugando el futuro en la segunda vuelta de sus comicios a la presidencia de la República. El socialista Antonio José Seguro, un candidato que hace unos meses apenas obtenía un 6% en intención de voto, logró imponerse en la segunda vuelta de las elecciones al candidato de Chega, André Ventura, tras lograr el 66,8% de los votos.

Pese a que ambos contendientes en estas elecciones tienen unos ideales similares en materia de infraestructuras (algo fundamental para conectar definitivamente a Cáceres con Portugal a través de los ansiados proyectos del puente de Cedillo, la autovía a Monfortinho y la alta velocidad), cabe recordar que el programa electoral del partido de Seguro plantea el ferrocarril como columna vertebral del sistema de transportes. También apuestan por una continuidad inversora y defienden impulsar conexiones transfronterizas en la red de carreteras. Todo ello, enmarcado en una estrategia de cohesión territorial para crear un pacto para el interior.

Reacciones

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha defendido desde su llegada al cargo las relaciones con el país vecino, quiere recordar que "la capacidad ejecutora es del Gobierno luso, no del presidente de la República". Sin embargo, confía en la "capacidad de influencia" de Seguro para "ser sensible y lograr que el interior portugués comience a mirar más a la provincia de Cáceres. Tenemos que ir de la mano porque somos pocos y debemos ayudarnos".

Morales cuenta que Seguro es de la localidad de Penamacor, un municipio emplazado en la comarca de la Beira Interior y muy cercano a la frontera con Extremadura por la Sierra de Gata: "Ambos territorios pertenecemos a una zona que está deprimida y que debemos impulsar". "Existen necesidades de establecer conversaciones entre ambos países. Cuando nos reunimos, presionamos para conectar Madrid con Lisboa a través de Castelo Branco y Moraleja por autovía, al igual que el AVE. El puente de Cedillo ya tiene que salir adelante porque la consignación de las obras está firmada", insiste el presidente provincial cacereño.

Problemas

"Estoy seguro de que conoce a la perfección los problemas y la realidad que tenemos en la frontera, así como nuestras necesidades. Ellos necesitan una salida natural hacia Madrid que sea lo más sencilla posible. Tienen que pensar que, con la futura autovía, van a tener Plasencia a minutos de distancia. Y de Plasencia se deberá poder ir en AVE a Madrid", subraya Morales.

En cuanto a la materia política, el presidente provincial define a Seguro como "un ejemplo": "Perdió las primarias con Antonio Costa y se retiró de la política. Ha regresado y lo ha hecho por la puerta grande. En momentos de convulsión y radicalidad, él establece consenso y diálogo. La derecha moderada y la izquierda se han unido para elegirle presidente", sentencia.

Declaración de Oleiros

Morales ha sido, desde el momento en que juró el cargo, un firme defensor de las relaciones con el país portugués. El principal ejemplo se produjo en septiembre del pasado año, cuando firmó la Declaración de Oleiros junto a la Comunidade Intermunicipal de Beira Baixa para crear una Agrupación Europea de Cooperación Territorial y formar un grupo de presión con el objetivo principal de impulsar la autovía a Monfortinho y la conexión ferroviaria.

Entre ambas regiones (la provincia de Cáceres y los municipios portugueses de Castelo Branco, Idanha-a-nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão) se va a establecer una eurozona regional más integrada y atractiva que unirá a unos 500.000 habitantes y con una superficie que supera los 25.000 kilómetros cuadrados. Va a estar ubicada estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica: Madrid y Lisboa.

Desarrollo equilibrado

Cabe destacar que una AECT permite contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones y reduciendo las disparidades económicas y sociales entre ellas, facilitar la cooperación como entidad jurídica única, simplificando la gestión de proyectos y la ejecución de actividades conjuntas, y haciendo más eficiente la cooperación, superar las barreras administrativas y legales que dificultan la cooperación transfronteriza y aprovechar las sinergias entre las entidades participantes combinando recursos, conocimientos y experiencia. Algunos ejemplos de este tipo de cooperaciones son la del Río Miño (entre Galicia y Portugal), Pirineos-Mediterráneo (Cataluña, Islas Baleares, Occitania o Aragón) y Hospital de la Cerdanya (con Cataluña y Francia para crear el primer hospital transfronterizo de Europa).

Este grupo operará en áreas tradicionales de cooperación (medio ambiente, energía, protección civil, desarrollo económico, turismo y cultura), con especial atención y prioridad a las cuestiones de movilidad e infraestructuras (la autovía autonómica Ex-A1 hasta Monfortinho, y la IC-31 hasta Castelo Branco) y al patrimonio natural compartido (la Reserva de la Biosfera Transfronteriza y el Parque Internacional Tajo-Tejo).