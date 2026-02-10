La Policía Nacional detiene a dos personas que intentaron entrar armados a un domicilio de Cáceres

La Policía Nacional de Cáceres procedió el pasado sábado al arresto de dos personas que intentaron acceder a un domicilio particular de la ciudad portando un arma blanca, un martillo y una pistola simulada. El cuerpo no ha especificado más detalles de lo ocurrido, ni la calle en la que se produjo, ni los motivos, pero esperan poder aportar nuevos datos en las próximas horas. Lo único que pueden realizar es confirmar el intento de allanamiento de morada.

No es el único caso de estas características que se ha producido en Cáceres en las últimas semanas. Hace apenas unas semanas se produjo un atraco en una sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura en la barriada de Nuevo Cáceres. La investigación todavía permanece abierta y pocos detalles se han conocido sobre ella. Apenas se confirmó que el robo se produjo y que los dos ladrones accedieron al interior encapuchados y huyeron con una "cantidad grande de dinero".

Noticias relacionadas

Además, el pasado mes de octubre, los agentes de la Policía Nacional también investigaron un robo en una residencia universitaria de Cáceres. Se presentó una denuncia por robo con fuerza tras un incidente que se produjo en el centro Roso de Luna, ubicado en la avenida de la Universidad. Los agentes recopilaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia para recabar datos sobre lo sucedido. Un encapuchado entró y rompió un cristal para entrar en una de las habitaciones, que en ese momento se encontraba con un inquilino. No hubo que lamentar daños personales aunque la persona que fue sorprendida y fue trasladada al hospital.