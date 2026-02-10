Precaución: un árbol invade la calzada en la carretera del pantano de Valdesalor a la altura del acueducto

Un árbol caído ha invadido parte de la calzada en la carretera del Pantano, a la altura del acueducto, lo que ha obligado a lanzar un aviso urgente a los conductores que circulan habitualmente por este tramo.

Según ha informado el alcalde de Valdesalor, Víctor Manuel Márquez, el incidente afecta especialmente a vecinos de Cáceres, Valdesalor y Torreorgaz, así como a los usuarios frecuentes de esta vía. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia ya han sido notificados y se encuentran en camino para proceder a la retirada del obstáculo.

Desde el Ayuntamiento se ha advertido de que el árbol puede reducir la visibilidad y provocar maniobras imprevistas, especialmente en una zona con curvas y durante la conducción nocturna. Por ello, se ha solicitado a los conductores que extremen la precaución, reduzcan la velocidad al pasar por el entorno del acueducto y sigan en todo momento las indicaciones de las autoridades.

El alcalde ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido difusión del aviso hasta que la vía quede completamente despejada, con el objetivo de evitar cualquier posible accidente.