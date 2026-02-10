El Viaje de Roan, la banda de Cáceres influenciada por Robe, Extremoduro y Fito y Fitipaldis

El Viaje de Roan nace tras una etapa previa marcada por otro proyecto musical. Antes de iniciar esta nueva aventura, el grupo formó parte de El Hábito, una banda que funcionaba bien y atravesaba un buen momento. Sin embargo, al finalizar los estudios, cada integrante tomó rumbos distintos y regresó a su pueblo para empezar a abrirse camino profesional en aquello que había estudiado, lo que llevó a que aquel proyecto quedara temporalmente en pausa.

El origen del proyecto

Roan, cantante y precursor de la banda, siempre ha mantenido la iniciativa y nunca ha dejado de intentarlo, impulsado por una relación constante con la música y por el deseo de dedicarse plenamente a ella. Mientras el resto de integrantes tomaba otros caminos, fue él quien permaneció ligado al ámbito musical, hasta plantearse incluso la creación de un proyecto en solitario, confiando en que el tiempo y el futuro marcarían el rumbo. "Grabé el disco completamente solo en un estudio de Cáceres y decidí impulsar el proyecto en solitario bajo el nombre de Roan. De ese proceso nació Tierra, el primer, y por ahora único, disco de esta etapa. Una vez finalizado, sentí que el siguiente paso debía ser llevar esas canciones al directo. Por eso volví a reunirme con mis compañeros y, juntos, dimos forma a El Viaje de Roan, con la intención de compartir nuestra música sobre el escenario".

Conexión personal dentro de la banda

El grupo está formado actualmente por cinco músicos, todos ellos con un fuerte vínculo personal. Antonio se encarga de la percusión y cuenta con una amplia trayectoria como batería en otras bandas. Gabriel, natural de Logrosán, ocupa los teclados y el saxofón, un elemento distintivo del sonido del grupo. Completan la formación José al bajo, Diego a la guitarra y Rober a la guitarra y voz. Todos ellos son primos o primos lejanos, lo que refuerza la conexión personal dentro de la banda. Además, el proyecto cuenta con un sexto integrante fundamental: Pepe, responsable del sonido y la iluminación en directo.

Estilo musical

En cuanto al estilo musical, la banda bebe de numerosas referencias, tanto nacionales como internacionales, con influencias procedentes de España, Estados Unidos y Reino Unido. Dentro del panorama nacional destacan nombres como Robe, Extremoduro y Fito y Fitipaldis, una herencia que se percibe especialmente en las líneas de saxofón, un recurso poco habitual que aporta un carácter único y fácilmente reconocible al sonido de la banda.

Su primer directo en la sala Matilda

El pasado 7 de diciembre debutaron en la sala Matilda de Cáceres, donde la acogida fue especialmente positiva. El público respondió con entusiasmo y conexión desde el primer momento, hasta el punto de que, al finalizar el concierto, muchos asistentes subieron al escenario para felicitar a la banda con abrazos y muestras de cariño. Fue un directo cargado de emoción, en el que el público rió, lloró, cantó y bailó, dejando una sensación inmejorable para lo que supuso su primera actuación en vivo.

Nuevos proyectos de cara al futuro

Por último, Roan mira al futuro con optimismo y nuevos proyectos en el horizonte. "Ahora mismo estamos cerrando fechas para el verano. En Cáceres estaremos en el Corral de las Cigüeñas y también estamos abiertos a colaborar con alguna empresa más grande que nos ayude a ampliar nuestras oportunidades, porque a día de hoy lo gestionamos todo por nuestra cuenta. Muy pronto estaremos también en Plasencia, se ha pospuesto por un pequeño contratiempo, pero en breve lo confirmaremos. Al final, con esfuerzo y creyendo en uno mismo y en la gente que te rodea, veremos hasta dónde llegamos. El límite es el cielo", señala el cantante.