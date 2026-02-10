Vox exige rectificar las ayudas a la natalidad en plena negociación del presupuesto en Cáceres

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha criticado al PP y al PSOE por el “fracaso” en la gestión de las ayudas a la natalidad correspondientes al pasado año, que han alcanzado a menos familias que en 2024, cuando “propusimos un modelo que permitió agotar los fondos disponibles antes de septiembre”, ya que ese año se aprobó el presupuesto con la votos de la formación verde.

Retroceso

Gutiérrez ha señalado que el retroceso se debe, en su opinión, a la intromisión “torticera y malintencionada” del PSOE, cuyas exigencias habrían sido aceptadas sin reparos por el PP, provocando la renuncia a las políticas que el año anterior habían demostrado ser efectivas y beneficiosas para las familias cacereñas.

El concejal ha destacado que mientras en 2024 las ayudas impulsadas por Vox obtuvieron una “respuesta masiva de los ciudadanos” y agotaron los fondos “en tiempo récord”, en el ejercicio de 2025 únicamente se ha aprobado la mitad de las solicitudes presentadas, lo que evidencia “la pésima gestión” de ambos partidos en materia de apoyo a la natalidad.

Plazos reducidos

Asimismo, ha advertido de que el plazo para presentar solicitudes ha sido “considerablemente más reducido, dificultando la participación de muchas familias y dejando sin acceso a las ayudas a quienes podrían haberse beneficiado de ellas”.

“No es de recibo que solo se haya utilizado un 25 por ciento de los fondos disponibles”, ha subrayado Gutiérrez, quien considera esta cifra “irrisoria” y representativa de “la ineficacia del sistema adoptado por el PP, con el visto bueno del PSOE”, frente al modelo que había implementado Vox en 2024.

Futuro demográfico

El portavoz ha reiterado el compromiso de Vox con las familias cacereñas, la defensa de la natalidad y la “protección de los valores que sostienen el futuro demográfico y social de la ciudad”, y ha exigido al equipo de Gobierno que “rectifique de inmediato, restituya el modelo eficaz de 2024 y deje de someterse” a lo que califican como “dictados ideológicos del PSOE”.

Gutiérrez ha concluido señalando que la reducción de las ayudas supone un claro retroceso en las políticas familiares de Cáceres y que Vox “continuará vigilante para que se adopten medidas que garanticen el apoyo efectivo a las familias y fomenten la natalidad en la ciudad”.