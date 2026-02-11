Ana Bluu, experta en maquillaje desde Cáceres: "Siempre me ha gustado ir más allá, usando productos que respeten la piel y permitan jugar con ella"

Desde muy pequeña, Ana Bluu sentía una atracción especial por el maquillaje, tanto, que solía "robarle" los productos a su madre para experimentar con ellos. Esa inquietud creativa, que siempre la acompañó por dentro, la llevó años después a marcharse a Salamanca para estudiar Bellas Artes. Fue allí donde empezó a tomar forma su faceta más artística, estrechamente ligada al mundo del maquillaje.

"Empecé trabajando con lo poco que tenía a mano, pero siempre desde un enfoque más artístico, no limitándome al maquillaje social. Me interesaba investigar las texturas de la piel, los colores y sus combinaciones, experimentar y probar. Me parece fascinante cómo algo tan simple como una mascarilla de barro puede adaptarse y trasladarse al mundo del maquillaje. Siempre me ha gustado ir un poco más allá, utilizando productos que respeten la piel, pero que al mismo tiempo permitan jugar con ella, no solo en un plano visual, sino también creando volúmenes y efectos en 3D".

Diez años de aprendizaje autodidacta

Asimismo, la experta en maquillaje aprendió estas técnicas de forma autodidacta hace aproximadamente diez años. Aunque se interesó por cursos de creación de efectos especiales para cine, su enfoque siempre estuvo más ligado a la vertiente artística. Por ello, decidió continuar desarrollando su propio método basado en la prueba y el error. Este proceso de experimentación es, de hecho, una de las partes que más disfruta, reconoce que en muchas ocasiones ha pasado más de tres horas maquillándose sin alcanzar el resultado deseado, pero entiende que ese recorrido forma parte esencial del proceso creativo.

Maquillaje realizado por Ana Bluu. / Dave Casanova

Experiencia en los Goya

Por otro lado, Ana Bluu ha vivido experiencias de gran nivel que le han llegado gracias a su trabajo. "Nunca pensé que llegaría a trabajar en un evento como los Premios Goya. Fue un reconocimiento increíble a mi trabajo. Hace justo dos años estuve en Valladolid y la experiencia fue maravillosa, siempre había visto esta gala desde fuera y poder formar parte de ella fue un auténtico sueño. El trato fue excelente, con mucho respeto y profesionalidad, permitiéndote centrarte en hacer tu trabajo. Además, he trabajado en la pasarela Cibeles junto a Navarrete para uno de sus desfiles, y también he estado en Barcelona en la 080. Todas estas experiencias llegaron de la mano de NYX Professional Makeup, que fue quien me brindó la oportunidad de acceder a estos espacios y vivir momentos tan especiales a nivel profesional".

Ana Bluu, en los Premios Goya de Valladolid. / Cedida

Nuevo rumbo artístico

Actualmente, hace cuatro años inició un nuevo rumbo artístico como tatuadora y, desde hace un año, dirige su propio estudio en su pueblo natal, Trujillo. "Son dos mundos que, aunque parezcan diferentes, están relacionados, ya que una de las cosas que siempre he llevado desde mis inicios es que a mí me gusta la piel como lienzo, en todos sus ámbitos. Para mí es un regalo poder combinar mis dos pasiones, el tatuaje y el maquillaje".

De cara al futuro, Ana Bluu quiere consolidarse en el mundo del tatuaje, pero continúa desarrollando su faceta de maquillaje artístico. Actualmente colabora en un proyecto en Salamanca junto a la especialista en uñas extremas Beatriz Perlo y el fotógrafo Dave Casanova, realizando una sesión artística de maquillaje una vez al mes.