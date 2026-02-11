Cáceres acoge hoy el Torneo de Debate Escolar con doce equipos y cerca de 50 alumnos

La ciudad celebra hoy miércoles el V Torneo de Debate Escolar “Ciudad de Cáceres”, una cita educativa organizada por el IES Al-Qázeres en colaboración con el Ayuntamiento que reúne a 12 equipos procedentes de 8 centros educativos de la ciudad y a cerca de 50 alumnos y alumnas de tercero y cuarto de la ESO. El torneo se desarrolla durante la mañana en el Espacio UEx y por la tarde en el Complejo Cultural San Francisco, y está abierto al público.

El concejal de Educación, Jorge Suárez, ha presentado esta nueva edición junto a la directora del IES Al-Qázeres, Ana Pérez, y la organizadora y coordinadora del proyecto, Eva Sánchez. Suárez ha destacado que se trata de “una cita marcada en el calendario de nuestra ciudad como un punto de encuentro para ver la capacidad dialéctica que tienen los alumnos de tercero y cuarto de la ESO”.

Fomento del pensamiento crítico

El edil ha subrayado que el torneo es “un punto de encuentro que hace este IES con los escolares de la ciudad para fomentar el pensamiento crítico y llevar a los alumnos y alumnas al diálogo, a comprender y a intentar llegar a acuerdos”. En este sentido, ha incidido en la importancia de aprender que “debatir no es discutir y que se pueden consensuar y convivir las diferentes ideas, algo que en estos tiempos es muy necesario”.

“Como docente y político estoy muy orgulloso. Ojalá estos debates se hubieran hecho en mi época, no solo para la actitud que tenemos, sino para no tener miedo escénico y poder hablar y compartir ideas delante de otros compañeros”, ha afirmado Suárez.

Aprender a debatir desde el respeto

Por su parte, Ana Pérez y Eva Sánchez han señalado que “es importante que los chicos aprendan a debatir y a utilizar la palabra como una herramienta de diálogo”, y han explicado que el objetivo es enseñarles a hacerlo “desde el respeto, utilizando recursos y técnicas apoyadas en fuentes fidedignas y sin recurrir a insultos, voces o agresiones verbales”.

El torneo se estructura en dos partes. Durante la mañana, a partir de las 10 horas en el Espacio UEx, se desarrolla una liguilla en la que los equipos debaten sobre si se debe controlar la desinformación en las redes sociales. Por sorteo, los participantes defienden posturas a favor o en contra y tienen la oportunidad de debatir al menos en dos ocasiones. De los enfrentamientos matinales salen los equipos que pasan a las semifinales.

Final y veredicto del jurado

Ya por la tarde, a partir de las 16:30 horas en el Complejo Cultural San Francisco, el tema de debate gira en torno a si se debe controlar que las empresas de la industria alimentaria procuren evitar la obesidad. El jurado, proporcionado por la Universidad de Extremadura, es el encargado de decidir qué equipos se proclaman campeones y subcampeones de esta quinta edición.

Desde la organización han destacado la buena acogida que tiene el torneo año tras año, con centros que participan incluso con dos equipos. Además, han resaltado cómo los alumnos, a medida que investigan los temas, “se dan cuenta de su importancia”, tanto en cuestiones relacionadas con las redes sociales y sus riesgos como en la alimentación y la obesidad.

“Es una herramienta que les está ayudando a construirse como personas y a mejorar la sociedad futura, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de lo que estamos construyendo desde nuestro IES en colaboración con toda la ciudad y con el Ayuntamiento, que nos proporciona los recursos para que este proyecto salga adelante”, han concluido.