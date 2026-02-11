Cáceres celebra el talento femenino en la investigación sanitaria: "A las mujeres se nos ha permitido cuidar, pero no siempre liderar"

El Gran Teatro de Cáceres ha sido el escenario elegido este miércoles para celebrar (y reivindicar) el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde se ha puesto en valor el talento femenino en la investigación sanitaria. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado que “a las mujeres se nos ha permitido cuidar, pero no siempre liderar”, subrayando la importancia de reconocer la labor científica de las enfermeras.

Photocall del acto, en el Gran Teatro de Cáceres. / Jorge Valiente

Investigación enfermera

La vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres, Raquel Rodríguez Llanos, ha explicado que la enfermería no solo ha cuidado, sino que también ha investigado, innovado y liderado avances que han transformado la atención sanitaria.

“Puede que muchos desconozcan que las enfermeras han investigado, pero su papel ha sido esencial para construir una sociedad más justa y saludable”, ha señalado.

Durante el acto se ha recordado que la enfermería ha intervenido desde los hospitales y centros de salud hasta comunidades rurales, colegios, empresas, laboratorios y misiones internacionales.

Fotogalería | Cáceres celebra el talento femenino en la investigación sanitaria / Jorge Valiente

Ejemplos históricos

En el acto, conducido por la periodista Lorena Jorna y la niña Olga Lancho, se han desgranado ejemplos históricos como el de Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna; Clara Barton, pionera de la Cruz Roja Americana, e Isabel Zendal, primera enfermera en misión internacional de salud pública en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en 1803.

La presidenta autonómica ha agradecido la labor de las enfermeras extremeñas y ha resaltado que la ciencia del cuidado se ha desarrollado también fuera de los laboratorios. “La enfermería ha observado, analizado y mejorado la salud de las personas, desde prevenir caídas hasta aliviar el dolor o acompañar en la enfermedad”, ha afirmado Guardiola, animando a las niñas y adolescentes a acercarse a las ciencias y la enfermería como vías para liderar cambios reales.

Guardiola ha destacado la relevancia de que cada vez más mujeres han ocupado espacios de liderazgo en gestión e investigación sanitaria en Extremadura, con referentes como la propia Raquel Rodríguez, Encarna Solís (en la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y Sara García Espada, consejera de Sanidad del Gobierno regional. “Su valentía ha abierto puertas para nuevas generaciones”, ha subrayado Guardiola.

El acto también ha mostrado el papel histórico de la enfermería en la prevención y promoción de la salud, desde campañas de vacunación hasta proyectos comunitarios, demostrando cómo la investigación aplicada ha mejorado la calidad de vida y la salud pública. Se ha destacado la dimensión internacional de la profesión, con participación en misiones de cooperación y asistencia humanitaria.

A escena

El acto escénico lo ha abierto la actriz y enfermera Mónica Soria con su monólogo de l Reina Victoria Eugenia (ENA) y el arte de cuidar.

El evento ha incluido charlas y actividades:

Las caídas, la alimentación y otras cosas que investigar – Silvia Domínguez, Enfermera de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas, Madrid Salud

– Silvia Domínguez, Enfermera de Salud Comunitaria de Villa de Vallecas, Madrid Salud Teatro de improvisación: "Remón y Romera" – Sergio Remón y Lourdes Romera

– Sergio Remón y Lourdes Romera Ser enfermera e investigadora: una combinación realista – Leticia Bueno, Enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera

– Leticia Bueno, Enfermera del Instituto Español de Investigación Enfermera A debate: Ciencia enfermera – Silvia Domínguez y Leticia Bueno, moderado por Lorena Jorna Boticario y Olga Lancho Rubio

Y como cierre del evento:

Una mirada al futuro – Guadalupe Fontán, Coordinadora del Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería