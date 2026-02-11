El nuevo Plan General Municipal de Cáceres elimina de su nomenclatura a los "locales de alterne" (puticlubs)

El nuevo Plan General Municipal (PGM) de Cáceres, en su documento de aprobación inicial, ha aprovechado la modificación urbanística destinada a ordenar el uso terciario de "alojamiento temporal" para suprimir de la nomenclatura municipal el término "locales de alterne", que hasta ahora aparecía como ejemplo dentro del apartado de usos terciarios recreativos.

En el texto, justifican esa eliminación al considerar que se trata de una actividad "claramente asociada a la prostitución" y, por tanto, improcedente como uso autorizable en el planeamiento municipal. El documento sostiene que esa vinculación entra en conflicto con principios de igualdad, libertad y dignidad de las personas, y cita como marco referencias normativas estatales recientes en materia de igualdad de trato y libertad sexual.

La modificación no se centra solo en esa supresión. Su objetivo principal es armonizar la regulación de los alojamientos turísticos del PGM con la normativa sectorial posterior, diferenciando el uso residencial del alojamiento temporal entendido como actividad económica. En esa línea, el plan pormenoriza el uso hotelero y crea una categoría extrahotelera que incluye, entre otros, apartamentos turísticos, albergues, campings y áreas de autocaravanas.

En concreto, para los apartamentos turísticos se recogen condiciones particulares: además de ajustarse a la normativa sectorial, el documento indica que deberán justificar el cumplimiento del decreto de habitabilidad vigente y del CTE como vivienda, e incorpora requisitos como la instalación de extintor, luz de emergencia y un plano de evacuación en la puerta de cada apartamento. También fija, con carácter general, una dotación de aparcamiento en actuaciones con ocho o más camas ofertadas, con posibilidad de exención motivada en suelo urbano consolidado.