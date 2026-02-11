Entra en la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres, se lleva el bote de las propinas y es detenido por la Policía Nacional

Fin de semana de sucesos llamativos en la ciudad de Cáceres. Además del intento de robo a una vivienda particular, se produjo otra actuación similar de un hombre que accedió al interior de la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres.

La Policía Nacional, a través de su departamento de prensa, confirma que el pasado domingo detuvieron a un hombre que, la noche anterior, había accedido a la cafetería del recinto hospitalario y sustrajo el bote de las propinas de los camareros.

El otro suceso llamativo del fin de semana se produjo el sábado. Esa noche fueron arrestadas dos personas que intentaron acceder a un domicilio particular portando un arma blanca, un martillo y una pistola simulada. El cuerpo no ha especificado más detalles de lo ocurrido, tampoco la calle en la que se produjo ni los motivos.

No es el único caso de estas características que se ha producido en Cáceres en las últimas semanas. Hace apenas unas semanas se produjo un atraco en una sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura en la barriada de Nuevo Cáceres. La investigación todavía permanece abierta y pocos detalles se han conocido sobre ella. Apenas se confirmó que el robo se produjo y que los dos ladrones accedieron al interior encapuchados y huyeron con una "cantidad grande de dinero".

Además, el pasado mes de octubre, los agentes de la Policía Nacional también investigaron un robo en una residencia universitaria de Cáceres. Se presentó una denuncia por robo con fuerza tras un incidente que se produjo en el centro Roso de Luna, ubicado en la avenida de la Universidad. Los agentes recopilaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia para recabar datos sobre lo sucedido. Un encapuchado entró y rompió un cristal para entrar en una de las habitaciones, que en ese momento se encontraba con un inquilino. No hubo que lamentar daños personales aunque la persona que fue sorprendida y fue trasladada al hospital.