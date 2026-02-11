Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cotrina, lider del PSOE de Cáceres: "Nosotros estamos a lo que estamos frente a la teatralización Guardiola-Vox"

Álvaro Sánchez Cotrina lamenta en Torrejón el Rubio el retraso en la ejecución de proyectos en el entorno del Parque de Monfragüe, acusando al gobierno en funciones de perjudicar a la provincia

Cotrina en el encuentro con el PSOE.

Cotrina en el encuentro con el PSOE. / Cedida a El Periódico

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Asamblea Territorial de los municipios de Riberos de Tajo ha celebrado este martes en Torrejón el Rubio un encuentro de trabajo para abordar asuntos que afectan al territorio. En esta reunión ha participado el secretario general del PSOE de la Provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha tomado nota de las problemáticas de estas localidades, que continúan esperando a que el gobierno del PP - ahora en funciones- atienda a muchas de sus necesidades.

Foto de la asamblea territorial socialista.

Foto de la asamblea territorial socialista. / Cedida a El Periódico

“Nosotros estamos a lo que estamos, trabajando en y desde nuestros pueblos y vamos a alzar la voz para que ni un solo territorio de nuestra provincia salga perjudicado por un gobierno como el de María Guardiola, la candidata cacereña que venía a acabar con todos los agravios y lo único que ha conseguido es poner a nuestra región en una situación imposible", ha apuntado Cotrina.

Encuentro socialista.

Encuentro socialista. / Cedida a El Periódico

El Secretario General provincial ha lamentado el impacto negativo que van a tener unas elecciones “caprichosas” y sus resultados y esta “teatralización con tiras y afloja entre PP y Vox que no benefician a nadie, es más la gente solo hacen que la gente se aleje más y más de la política”. En ese sentido, también ha mencionado que teme que la falta de gobierno vaya a resultar en el bloqueo de proyectos que “han avanzado poco o nada en este tiempo” y en la devolución de miles de millones de euros, “algunos de esos proyectos deberían haberse ejecutado ya en el entorno del Parque de Monfragüe".

Política útil

De otro lado, Sanchez Cotrina ha hablado de lo imperioso de “volver a la política útil y la que da soluciones a la gente frente a la confrontación constante” poniendo como ejemplo de buen gobierno y compromiso real con la ciudadanía la iniciativa del gobierno socialista en Malpartida de Plasencia que “ha dado un paso firme adquiriendo un solar donde se prevé la construcción de viviendas asequibles dirigidas especialmente a menores de 35 años”.

Noticias relacionadas y más

Un momento del comité.

Un momento del comité. / Cedida a El Periódico

Y ha añadido: "Nadie dijo que gobernar fuera fácil, exige tomar decisiones complejas y bregar mucho en la trastienda. Y eso es lo que que ofrecemos las y los socialistas para recuperar la confianza de la ciudadanía, pocas chisteras y mucho trabajo. Vamos a demostrar a la ciudadanía que somos la alternativa de gobierno que necesita esta tierra”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
  2. Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
  3. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  4. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  5. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  6. Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
  7. El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Cotrina, lider del PSOE de Cáceres: "Nosotros estamos a lo que estamos frente a la teatralización Guardiola-Vox"

Cotrina, lider del PSOE de Cáceres: "Nosotros estamos a lo que estamos frente a la teatralización Guardiola-Vox"

Francis Acedo, escritor: "Llama la atención lo poco que conocen Cáceres los cacereños"

Francis Acedo, escritor: "Llama la atención lo poco que conocen Cáceres los cacereños"

El día que Cáceres votó sí a la Constitución frente al rechazo de Blas Piñar

El día que Cáceres votó sí a la Constitución frente al rechazo de Blas Piñar

La danza de 'El lago de los cisnes' lidera una semana de propuestas variadas en Cáceres

La danza de 'El lago de los cisnes' lidera una semana de propuestas variadas en Cáceres

Cáceres acoge hoy el Torneo de Debate Escolar con doce equipos y cerca de 50 alumnos

Cáceres acoge hoy el Torneo de Debate Escolar con doce equipos y cerca de 50 alumnos

"Muchos nervios y rezando para que no llueva": Cáceres ansía la llegada de su Carnaval

"Muchos nervios y rezando para que no llueva": Cáceres ansía la llegada de su Carnaval

Entra en la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres, se lleva el bote de las propinas y es detenido por la Policía Nacional

Entra en la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres, se lleva el bote de las propinas y es detenido por la Policía Nacional

Juicio a dos hermanos por una presunta estafa en la venta de una finca familiar en Cáceres

Juicio a dos hermanos por una presunta estafa en la venta de una finca familiar en Cáceres
Tracking Pixel Contents