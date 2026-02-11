Cotrina, lider del PSOE de Cáceres: "Nosotros estamos a lo que estamos frente a la teatralización Guardiola-Vox"

La Asamblea Territorial de los municipios de Riberos de Tajo ha celebrado este martes en Torrejón el Rubio un encuentro de trabajo para abordar asuntos que afectan al territorio. En esta reunión ha participado el secretario general del PSOE de la Provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha tomado nota de las problemáticas de estas localidades, que continúan esperando a que el gobierno del PP - ahora en funciones- atienda a muchas de sus necesidades.

Foto de la asamblea territorial socialista. / Cedida a El Periódico

“Nosotros estamos a lo que estamos, trabajando en y desde nuestros pueblos y vamos a alzar la voz para que ni un solo territorio de nuestra provincia salga perjudicado por un gobierno como el de María Guardiola, la candidata cacereña que venía a acabar con todos los agravios y lo único que ha conseguido es poner a nuestra región en una situación imposible", ha apuntado Cotrina.

Encuentro socialista. / Cedida a El Periódico

El Secretario General provincial ha lamentado el impacto negativo que van a tener unas elecciones “caprichosas” y sus resultados y esta “teatralización con tiras y afloja entre PP y Vox que no benefician a nadie, es más la gente solo hacen que la gente se aleje más y más de la política”. En ese sentido, también ha mencionado que teme que la falta de gobierno vaya a resultar en el bloqueo de proyectos que “han avanzado poco o nada en este tiempo” y en la devolución de miles de millones de euros, “algunos de esos proyectos deberían haberse ejecutado ya en el entorno del Parque de Monfragüe".

Política útil

De otro lado, Sanchez Cotrina ha hablado de lo imperioso de “volver a la política útil y la que da soluciones a la gente frente a la confrontación constante” poniendo como ejemplo de buen gobierno y compromiso real con la ciudadanía la iniciativa del gobierno socialista en Malpartida de Plasencia que “ha dado un paso firme adquiriendo un solar donde se prevé la construcción de viviendas asequibles dirigidas especialmente a menores de 35 años”.

Un momento del comité. / Cedida a El Periódico

Y ha añadido: "Nadie dijo que gobernar fuera fácil, exige tomar decisiones complejas y bregar mucho en la trastienda. Y eso es lo que que ofrecemos las y los socialistas para recuperar la confianza de la ciudadanía, pocas chisteras y mucho trabajo. Vamos a demostrar a la ciudadanía que somos la alternativa de gobierno que necesita esta tierra”.