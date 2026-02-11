El Cristo del Amparo busca exaltarse en la Semana Santa de Cáceres con una saeta propia

Queda poco más de mes y medio para la llegada de la Semana Santa a Cáceres, y ya hay cofradías en las que se puede oler el incienso. El Cristo Negro está inmerso en el 40 aniversario de su refundación, los Ramos han presentado recientemente una cata de inciensos y ya se conoce también el cartel de la próxima Semana Santa. Una vez que pasen los Carnavales, Cáceres comenzará la cuenta atrás.

Por su parte, la Cofradía del Amparo ha presentado este miércoles en su ermita una nueva iniciativa de cara al próximo Martes Santo. Se trata de una exaltación de saetas al Cristo del Amparo, con el fin de promover, conservar y dignificar el canto de la Saeta Cacereña como expresión devocional y popular de la Semana Santa local.

La iniciativa salió de Javier Moreno, vicemayordomo de la cofradía, el cual agradeció a la Junta Directiva la aprobación de la iniciativa. Junto a él estuvieron Alfredo Fondón, Mayordomo de la cofradía, Felipe González, vocal de culto, y Perico de la Paula, guitarrista flamenco y buen conocedor de la saeta.

Saeta Cacereña

La temática de la saeta es clara: el Cristo del Amparo. "Cuando uno lleva tiempo saliendo en la procesión, como yo, se da cuenta de que le falta algo, una cosilla". Y, aunque en la estación de penitencia son decenas las saetas que se le canta, solo una menciona una vez al Amparo. Ese es el detalle que quieren cambiar, tener una saeta propia, además acorde al estilo de Teresa La Navera o Juan Corrales.

Estatuilla del Cristo del Amparo. / Pablo Parra

La letra y el estilo deberán estar inspirados en la idiosincrasia de la cofradía, la devoción, simbolismo y espiritualidad de la procesión, y relacionada, y hacen énfasis en ello, en la Saeta Cacereña. Este último punto se valorará especialmente.

La exaltación, que tendrá lugar en algún punto específico del recorrido, será una oración cantada. La inscripción es gratuita, dirigida a saeteros mayores de 16 años, y se pueden consultar los pasos en la web de la cofradía.

Pese a no ser un concurso como tal, se concederá un premio a la mejor saeta. Será una estatuilla artesanal del Santísimo Cristo del Amparo, realizada en exclusiva y en arcilla por Fátima Rodríguez. Se pueden presentar candidaturas hasta el 21 de marzo, 10 días antes de que la procesión llegue a las calles de Cáceres.