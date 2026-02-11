La cuenta atrás para 2031: Cáceres acelera con nuevos apoyos institucionales

La entidad Caja Rural de Extremadura ha anunciado su adhesión a la candidatura de Cáceres 2031 para convertirse en Capital Europea de la Cultura, mostrando su apoyo institucional y su disposición a colaborar en proyectos culturales que impulsen el desarrollo artístico y social de la ciudad como destino de referencia europeo.

Respaldo

Este respaldo se suma a una oleada de apoyos crecientes de instituciones, asociaciones culturales y administrativas que han respaldado públicamente la aspiración de Cáceres de alcanzar el título que convoca la Unión Europea para el año 2031, reforzando el carácter participativo y la dimensión comunitaria del proyecto.

El proceso de candidatura se encuentra ya en marcha: las ciudades españolas interesadas presentaron sus propuestas ante el Ministerio de Cultura en el marco de la fase de preselección iniciada a finales de 2025, dentro de un calendario que permitirá evaluar las candidaturas hasta marzo de 2026, cuando está prevista la primera criba para anunciar las ciudades finalistas.

Antes de ese hito, Cáceres abrió en otoño de 2025 el plazo para recolectar proyectos artísticos y culturales que alimenten su bidbook, el dossier técnico y creativo que define la propuesta de la ciudad ante autoridades nacionales y europeas, con la intención de incorporar iniciativas con impacto, viabilidad y coherencia con los ejes estratégicos de la candidatura.

La coordinación del proyecto está centrada en un proceso que prioriza la participación ciudadana, la cooperación internacional y la integración de valores europeos como la solidaridad y la sostenibilidad, lo que ha estimulado la adhesión de entidades sociales y culturales de toda la región.

Perspectiva

Además del respaldo institucional de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y distintos ayuntamientos, la candidatura de Cáceres ha puesto en marcha iniciativas de difusión cultural y eventos que refuerzan su posicionamiento y su capacidad de movilización social en un proceso que culminará con la decisión final del Ministerio de Cultura y, posteriormente, de las instituciones europeas.

La obtención del título de Capital Europea de la Cultura para 2031 significaría para Cáceres una importante inyección de visibilidad y financiación, y la posibilidad de ejecutar un ambicioso programa cultural durante todo ese año que promovería la diversidad, el diálogo intercultural y el desarrollo socioeconómico mediante actividades artísticas de ámbito local, nacional y europeo.