La danza de 'El lago de los cisnes' lidera una semana de propuestas variadas en Cáceres

El Centro Jesús Usón acoge el II Curso Avanzado de Embolización en Veterinaria

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón acogerá los días 11 y 12 el II Curso Avanzado de Embolización en Veterinaria, una formación especializada dirigida a profundizar en las técnicas de embolización aplicadas a la práctica clínica veterinaria.

El programa combina contenidos teóricos y una intensa actividad práctica en quirófano. La jornada del miércoles 11 comenzará con la inauguración oficial y una conferencia sobre técnicas básicas de embolización, impartida por Sun F., seguida de prácticas centradas en la técnica de Seldinger, angiografía selectiva, embolización y quimioembolización prostática, así como procedimientos en tumores hepáticos y epistaxis.

El jueves 12 continuará con nuevas sesiones prácticas sobre embolización prostática, puntos finales técnicos de la embolización y tratamientos transarteriales en tumores hepáticos y epistaxis. El curso estará dirigido por Sun F. y Lucas V., consolidándose como una propuesta formativa avanzada en el ámbito de la veterinaria intervencionista.

El Ateneo de Cáceres acoge la presentación de 'Almendras amargas', de Soledad Falero

El Ateneo de Cáceres acogerá la presentación y firma de ejemplares de la novela Almendras amargas, de la escritora Soledad Falero, una obra que combina el thriller psicológico con la profundidad emocional del drama.

Portada del libro 'Almendras Amargas' de Soledad Falero. / Cedida

El acto contará con la participación del doctor, escritor, poeta y académico don José Luis Bernal Salgado, quien acompañará a la autora en este estreno literario, aportando su visión y análisis de la obra. El encuentro se presenta como una cita cultural destacada para descubrir esta nueva propuesta literaria y dialogar con su autora en un espacio emblemático de la ciudad.

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge 'El lago de los cisnes'

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 12 de febrero de 2026, a las 20.30 horas, la representación del célebre ballet El lago de los cisnes, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico. El espectáculo ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de una historia atemporal de amor y magia, acompañada por una cuidada puesta en escena y la inconfundible música de Piotr Ilich Chaikovski, en una cita cultural imprescindible para los amantes de la danza.