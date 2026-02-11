Desvelamos el misterio detrás del lema 'Van a matar a Poe' entre los grafiteros de Cáceres

Los grafiteros, en todo el mundo, se caracterizan por el uso de seudónimos que identifican sus obras y establecen reputación dentro de una ciudad. En el caso de Cáceres, viene ocurriendo así desde hace mucho tiempo, pero en los últimos meses existe un lema que se repite en muchas paredes del centro. 'Van a matar a Poe' se ha hecho un pequeño hueco en la vida cotidiana de todos los vecinos y en muchas vías de la ciudad se pueden encontrar estas pintadas.

Galería | Paredes con la pintada "Van a matar a Poe" en Cáceres /

En las últimas semanas, viene convirtiéndose en un enigma. La frase, escrita de forma sencilla y sin firma, ha aparecido en muros de la avenida Virgen de la Montaña, el parque Gloria Fuertes del paseo de Cánovas y la avenida Isabel de Moctezuma, entre otros enclaves. La reiteración del mensaje y su presencia en zonas muy transitadas han convertido la pintada en algo más que un acto aislado. Se trata de una intervención urbana que plantea interrogantes y que ha comenzado a circular también por redes sociales y conversaciones vecinales, alimentando distintas interpretaciones.

Una de las claves del impacto de la frase es su ambigüedad. No hay símbolos, reivindicaciones explícitas ni referencias directas que ayuden a descifrar su significado. Tampoco existe, hasta el momento, ninguna constancia de que el mensaje esté vinculado a una amenaza real o a una persona concreta. Para algunos viandantes, la referencia a Poe apunta al escritor Edgar Allan Poe, figura central de la literatura gótica y del relato de misterio. En ese caso, el mensaje podría interpretarse como una provocación cultural o un guiño literario, coherente con el tono inquietante que caracteriza la obra del autor estadounidense.

Ángel García Collado

Desde el ámbito educativo, la profesora Carolina Vinagre, docente del Instituto Hernández Pacheco de Cáceres, ofreció una reflexión que conecta directamente con esta controversia urbana. En su centro, según explica, se han habilitado espacios concretos para que el alumnado pueda desarrollar inquietudes creativas vinculadas a las asignaturas de expresión artística y plástica. Vinagre diferencia con claridad entre la expresión artística planificada y este tipo de pintadas repetitivas que aparecen sin permiso en fachadas privadas o espacios públicos no habilitados. Aunque reconoce el valor del grafiti como disciplina artística, cuestiona el impacto de estas firmas en la imagen de la ciudad.

Más allá de estas alternativas está la explicación de estos "ataques" entre grafiteros. Según personas vinculadas al mundo urbano de la ciudad, se trata de una expresión de rivalidad por el territorio, la reputación y el control de los espacios públicos. Al parecer, habría una persona que se dedica a hacer grafitis llamada 'Poe' a la que, en las últimas semanas, se le estaba tratando de "agredir" a través de estas pintadas, aunque otros indican que es esta misma persona quien está realizando estos grafitis. También existen otro tipo de actuaciones que implican la destrucción o 'taping' (pintar encima) del trabajo de otros. Hay sitios en los que esto puede escalar y llegar a enfrentamientos físicos, reflejando la cultura de competencia por el estatus y el reconocimiento dentro de la escena.