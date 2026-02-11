El día que Cáceres votó sí a la Constitución frente al rechazo de Blas Piñar

El 6 de diciembre de 1978, los españoles dicen "sí" a la Constitución Española. No hubo problemas a la hora de que los cacereños depositasen su papeleta en las urnas. Algo más de 26 millones de electores de toda España acudieron a su cita con la democracia y más del 87 por ciento de los votos ratifican nuestro nuevo texto constitucional. Días antes, el 3 de diciembre, Blas Piñar pedía a Cáceres, infructuosamente, que votara no a la Constitución.

Blas Piñar

Blas Piñar fue un político, jurista y notario español que desempeñó un papel relevante dentro de la ultraderecha durante la segunda mitad del siglo XX. Considerado uno de los principales herederos ideológicos del franquismo, alcanzó notoriedad por la fundación del partido Fuerza Nueva, desde el cual se opuso firmemente al proceso de Transición democrática iniciado tras la muerte de Francisco Franco.

Blas Piñar, político, jurista y notario español. / RTVE

Rechazo del pluralismo político y las reformas constitucionales

Defensor intransigente de los valores del Movimiento Nacional, resumidos en los principios de Dios, la Patria y la Justicia, Piñar rechazó el pluralismo político y las reformas constitucionales, manteniendo hasta su fallecimiento una postura crítica frente a la democracia liberal y a la evolución política de la España contemporánea.