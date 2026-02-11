Encuentran a Espinete en la Ribera del Marco de Cáceres: "Fue una suerte que no se metiera en la Ronda"

Llegan buenas noticias desde la Ribera del Marco de Cáceres. El burro que había desaparecido el pasado domingo, y al que sus dueños llevaban buscando más de 48 horas de forma incansable, por fin ha regresado a su hogar tras ser hallado este martes a última hora del día.

Según cuenta Pedro Moreno, que es su dueño y directivo de la asociación de amigos del entorno del Marco, se encontraba en la zona del centro social La Muela y el Espacio para la Creación Joven. Concretamente, estaba en el olivar de la Quesada. Cuenta que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para lograr ubicar al animal puesto que le avisaron de que le habían visto por la zona en la que finalmente fue hallado, en una cerca donde habitualmente hay ovejas.

"Tuvimos mucha suerte por encontrarlo. Hubo suerte de que no se fuese hacia la zona de la Ronda Este porque podía haberse producido un disgusto", cuenta.

El animal, de nombre Espinete y de sobrenombre Rogelio, fue hallado pasadas las nueve de la noche. Según cuenta Moreno, se había marchado de la huerta porque estaba pasando un duelo por la pérdida de su compañera, Fermina. Su dueño explica que ya tiene apalabrada otra hembra y que irá a verla en las próximas horas para que se dén compañía.