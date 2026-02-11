Francis Acedo, escritor: "Llama la atención lo poco que conocen Cáceres los cacereños"

Un paseo por Cáceres no es solo un paseo por la historia, sino por la eternidad. Su parte antigua, la tercera mejor conservada de toda Europa, y principal motivo para ser Patrimonio de la Humanidad, está llena de palacios y edificaciones cuyas piedras son testigos silenciosos del paso del tiempo.

En rincones no tan conocidos se esconden secretos que son dignos de conocer, al menos por los propios cacereños. Es el objetivo del libro de Francis Acedo, 'Cáceres, paseo por la eternidad', que recopila 100 artículos publicados en este diario entre 2005 y 2007, el tiempo en el que el autor fue colaborador de El Periódico Extremadura.

El libro fue publicado en 2013, siendo un éxito en su día. Sin embargo, este miércoles, a las 17.00 horas, se presenta en el Edificio Valhondo una actualización del libro, pues en 20 años la ciudad ha cambiado en algunos aspectos.

Cáceres, paseo por la eternidad. / Pablo Parra

Los artículos, publicados todos los domingos en la sección del mismo nombre, estaban dedicados a un palacio, una iglesia o un castillo. Luego se aumentó a monumentos extramuros y, posteriormente, a edificaciones más contemporáneas de los siglos XIX o XX. Al centenar se llegó con elementos del término municipal, como ermitas.

Un recorrido por la eternidad

"La serie tuvo muchísimo éxito en su momento", comenta su autor. Se escribió concebiéndose como un paseo, acorde a su título, y finalmente es lo que ha acabado siendo. "La gente lo seguía, incluso desde la Universidad de Mayores hicieron paseos con recorridos. La gente me decía que estaba descubriendo cosas de Cáceres que no conocía".

La clave está en que "lo intenté hacer lo más ameno posible, sin perder lo que es el rigor histórico, siguiendo una metodología histórica, pero con un lenguaje accesible".

Los propios cacereños han descubierto su ciudad gracias al libro, algo que sorprende bastante a Acedo. "La verdad es que lo que llama la atención es lo poco que conocen los cacereños Cáceres. Porque la verdad es que yo creo que la gente va a la parte antigua solo cuando está aquí la Virgen de la Montaña, o el Womad, o las procesiones. Y en realidad, quitando que la gente conoce dos o tres sitios, el resto de la parte antigua es bastante desconocida", reconoce.

Las mejores imágenes de la Procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña / Jorge Valiente

Le han llegado incluso a parar por la calle para comentarle que gracias a sus publicaciones hay ciudadanos que han conocido construcciones que no sabían que existían.

Menciona algunas que "merecen muchísimo la pena conocer y que son absolutamente desconocidas", como el Barrio de la Portería, que va desde la bajada de la calle Amargura hasta el arco del Cristo. "Tenemos un patrimonio impresionante, muy bien conservado, a diferencia de otras ciudades que no tienen un conjunto tan homogéneo".

Recopilación

Recopilar la información no fue tarea sencilla, sobre todo en un momento en el que no había apenas internet. "Yo a día de hoy no sería capaz de escribir esto", afirma rotundamente. "Esto es el resultado de muchísimas horas de archivo. Y no solo de archivos públicos, también de archivos privados que hay en la parte antigua, a las que no se suele tener acceso, que pertenecen a las familias que todavía viven en ellas. Entonces hay muchísimo trabajo bibliográfico".

También ha salido información de su propia biblioteca, con una cantidad cercana a los 500 libros. "Esto es un trabajo de síntesis, fundamentalmente".

Y aunque Cáceres no haya cambiado demasiado desde 2005, pues "sigue teniendo desgraciadamente el inmovilismo, la apatía y el no hacer mucho", el escritor humanista afirma que no se aprovecha lo suficiente el casco histórico cacereño.

"Un escenario sin actores"

"Lo llevo diciendo 20 o 30 años: la parte antigua es un gran escenario sin actores. Una escenografía en la que no se puede entrar dentro", señala. "La gente pasea por la parte antigua, pero ¿qué le damos? La mayoría de palacios o no son visitables o pertenecen a administraciones públicas que a no ser que vayan a hacer algo no pueden entrar en ellos".

Y aunque haya excepciones en los edificios dedicados a hostelería, no dejan de estar enfocados en gente de fuera de Cáceres. "Por eso también el turismo no dura en Cáceres. No pernoctan porque no hay nada que hacer".

Edificios que sí están abiertos son algunas iglesias como la concatedral de Santa María o la iglesia de la Preciosa Sangre, en las cuales hay que pagar para entrar si no vives en Cáceres. Una medida que puede estar pensada en el mantenimiento del templo pero que si vas a Madrid, por ejemplo, en la Almudena no se ve.

El libro supone un recordatorio de lo que tiene la ciudad, de detalles y secretos por los que se pasa diariamente y pocas veces uno es consciente. Una guía, no solo para pasear por una joya en forma de casco antiguo, sino para hacerlo por la eternidad de sus calles empedradas.

Francis Acedo

Francisco Acedo Fernández (Cáceres, 1971) es un humanista con una trayectoria multidisciplinar que abarca la historia, la literatura, la docencia, el arte, la empresa y la mediación. Doctor en Administración y Dirección de Empresas, cuenta además con formación especializada en Historia Moderna y Contemporánea, heráldica y humanidades, desarrollada en universidades españolas e internacionales. Su perfil combina una sólida base académica con una constante inquietud intelectual que le ha llevado a profundizar en ámbitos como la genealogía, la ciencia política o la bioética.

Ha ejercido como profesor e investigador en distintos centros de educación superior y es autor de más de una veintena de libros, entre ensayo, narrativa y poesía, y de numerosos artículos de divulgación. Colabora habitualmente en medios de comunicación y, en su faceta teatral, ha estrenado más de veinte obras, recibiendo reconocimientos de ámbito nacional.

En paralelo, dirige proyectos empresariales vinculados a la cultura y el patrimonio, como un sello editorial especializado y una agencia inmobiliaria centrada en propiedades históricas, además de su actividad en el ámbito artístico. Mantiene una destacada vinculación institucional con la Casa de Médici, donde ocupa diversos cargos honoríficos relacionados con la heráldica y la nobleza histórica. Asimismo, participa en academias internacionales dedicadas al estudio histórico y simbólico y ejerce como mediador civil y profesional inmobiliario. Su trayectoria refleja una dedicación sostenida a la investigación, la creación cultural y la preservación del patrimonio.