Fuego, presión y naturaleza: la ciencia revoluciona la Semana Cultural del ‘Licen’ de Cáceres

La ciencia en los colegios muchas veces se relaciona a esas fórmulas de química de secundaria que, aunque para gustos colores, suele ser aburrido. Sin embargo, hay formas de hacer ver que la ciencia puede ser sorprendente. Que los colegios alberguen programas relacionados con proyectos científicos no solo les enseña a los niños, sino que les hace sentirse magos.

El colegio Licenciados Reunidos de Cáceres lleva unos días como un frenesí. Se encuentran inmersos en la Semana Cultural, en su edición número 38 concretamente. Probablemente una de las fechas más especiales para sus alumnos. Dentro de esta se encuentra la Feria de la Ciencia, destinada a los alumnos de secundaria, desde primero hasta cuarto, pero disfrutada por todos.

En su tercera edición, tanto el pasado viernes como este martes, los alumnos han realizado experimentos, algunos de ellos tan simples como sorprendentes. Por ejemplo, Claudia, Celia y Carolina, de 4ºA, explicaban su experimento 'El fuego que no quema'. Los ingredientes: agua, cerillas, laca, dos boles y jabón de platos.

"Echas el agua en un bol, luego el jabón, y lo removemos, creando una capa que resiste al calor. Le echamos laca, que va a crear una especie de burbujas". Te echas el compuesto en la mano y enciendes la cerilla. Te verás, durante un breve segundo, con una llama de fuego en la mano que no te quemará "debido a que la laca tiene unos compuestos que se evaporan muy rápido y hace como una capa protectora y evita que te quemes la mano". Simple pero fantástico.

Que el experimento juegue con fuego no es casualidad. La Semana Cultural cada año tiene una temática: desde series o películas como Star Wars o Harry Potter, hasta tradiciones extremeñas. En esta ocasión, se ha dedicado a la naturaleza, bajo el lema 'Tras las cenizas, la vida'. Como se puede comprobar en este, y dentro de la naturaleza se trata, como tema principal, el trabajo contra los incendios (bomberos del Infoex han impartido charlas en el centro también).

Otros experimentos, como el de Daniela, Aitana y María, jugaban con la presión atmosférica y la descomposición del peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada. Una representación femenina que coincide con el Día de la Mujer y la Ciencia.

Ciencia

Orgullosa les miraba María Tejada, la profesora de Física y Química del curso. "Durante estos dos días hemos estado haciendo una Feria de la Ciencia con todos los alumnos de la ESO, con el objetivo de que pongan en práctica todo lo que normalmente vemos en clase y que ellos sean partícipes de los experimentos", explica.

"Luego, durante unas horas, tanto los alumnos de infantil como de los demás ciclos de primaria, se pasan con sus profesores a ver los diferentes experimentos y resulta muy interactivo y muy llamativo para los más pequeños también".

Fotogalería | Ciencia y naturaleza llenan el 'Licen' de Cáceres en su Semana Cultural / Pablo Parra

La ciencia, charlas, bailes o disfraces inundan las aulas del 'Licen' durante estos días que "a los niños les gusta mucho". Lo afirma el director del centro, Paco Álvarez. "Están deseando que llegue este mes de febrero, que es cuando la solemos hacer. Y son muy receptivos a las actividades que organizamos, porque es otra manera de aprender contenidos fuera del aula", añade.

Semana grande

Desde la guardería hasta bachillerato, todos se ven involucrados. "Dependiendo del año, de cómo venga el año, o del año internacional que se celebre en cada edición, intentamos adaptar nuestra Semana Cultural a esa temática". De ahí el recuerdo y homenaje a los bomberos y todas aquellas fuerzas del Estado que arrimaron el hombro en los incendios del pasado verano.

El evento, el director lo considera como "fundamental en su formación integral como personas". "Son cosas que a veces no vienen en los libros, pero consideramos que deben aprenderlo a través de otro tipo de actividades, que como digo, hay que sacarlas fuera del aula. La idea es que los niños y niñas haciendo este tipo de actividades se conciencien para lo que va a ser su futuro como adultos".

"Para ellos es una semana importante", señala María. Por los bailes, la comunión entre todos, los disfraces, los pasillos tematizados: "para ellos es como el culmen de todo un trabajo".