El Guadiloba tira 3.615 millones de litros de agua en apenas 23 horas tras llegar al 86% de su capacidad por el tren de borrascas

El pantano del Guadiloba de Cáceres cumple casi tres semanas sin parar de desembalsar por el intenso tren de borrascas que ha azotado a la región y la gran cantidad de agua que llevan los cauces de los ríos que desembocan en la presa que abastece a Cáceres, Sierra de Fuentes y Malpartida.

El nuevo episodio del desembalse que ha tenido lugar entre el martes y el miércoles ha servido para que el pantano tire 2.615 millones de litros de agua en apenas 23 horas tras alcanzar la cota máxima del tren de borrascas, superando ampliamente el 86% de su capacidad (llegó a tener 17,66 hectómetros cúbicos almacenados de los 20,4 a los que puede llegar).

Compuerta al 100%

La presa abrió una de sus compuertas principales al 100% a las cuatro de la tarde del martes y comenzó a tirar 43.660 litros por segundo (unido al desagüe del fondo que se viene realizando desde hace semanas). Esto se ha venido realizando hasta las tres de la tarde del miércoles. Es decir, ha tirado 157.176.000 litros cada una de las 23 horas que las ha mantenido abiertas. En total, durante todo este tiempo, el pantano ha perdido 3.615.048.000 litros de agua (3,6 hectómetros cúbicos, que equivale al 17% de la capacidad del Guadiloba).

La bajada de la cota del pantano ha sido rápida. Ha pasado en este tiempo de tener un 86,57% de su capacidad a marcar (a las cuatro de la tarde) un 78,86%, según la información que la página web embalses.net toma de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Con el cierre completo de la compuerta principal, a partir de esa hora el pantano ha vuelto a ganar agua.

Situación de los regantes

Pese a la gran cantidad de litros que ha tirado en tan poco tiempo, los regantes de la Ribera del Marco (Comunidad La Concordia) no se han visto gravemente afectados por este nuevo episodio. Antonio Leal, el presidente, cuenta que "estamos muy agradecidos por el compromiso que ha adquirido con nosotros el alcalde, Rafa Mateos. Nos está llamando a diario para preocuparse e interesarse por nuestro estado y nos está avisando de los pasos que se van a dar". Además, incide en que "mientras no se vuelvan a abrir las tres compuertas al mismo tiempo, no debería haber problemas graves como los que nos ocurrieron la pasada semana".