Juicio a dos hermanos por una presunta estafa en la venta de una finca familiar en Cáceres

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado cárcel e inhabilitación para dos hermanos, acusados de un presunto delito de estafa por la venta de una finca rústica y una vivienda independiente en la ciudad: se pide que uno de los acusados sea condenado a dos años y seis meses de prisión y el otro a tres años y seis meses, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.

El juicio se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Operación en 2017

El caso se centra en una operación realizada en 2017, cuando los acusados vendieron un inmueble que ya había sido transferido a su hermana en 2014, ocultando que no tenían facultades legales para disponer de la propiedad. La Fiscalía sostiene que actuaron de común acuerdo con ánimo de obtener un beneficio ilícito, lo que constituye un delito de estafa según los artículos 248 y 251 del Código Penal.

Además de las penas de prisión, los acusados podrían tener que indemnizar a los perjudicados, con los intereses legales correspondientes. Para garantizar la efectividad de esta responsabilidad civil, se ha solicitado abrir una pieza separada y adoptar las medidas cautelares necesarias. La Fiscalía ha propuesto un amplio conjunto de pruebas: interrogatorios, testificales, escrituras públicas, certificados catastrales y sentencias previas de los acusados.

El caso pone de relieve los riesgos de fraudes en operaciones inmobiliarias familiares y la importancia de los registros notariales y catastrales para proteger los derechos de los propietarios.