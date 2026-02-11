Se suspende el desfile de Las Lavanderas en Cáceres ante la alerta meteorológica

La semana pasada se presentaba el programa de la tradicional fiesta de Las Lavanderas en Cáceres. Se trata de una festividad cuyo origen popular nace de la celebración que realizaban antiguamente las lavanderas para conmemorar el final del invierno.

Como cada año, uno de los elementos clave de la celebración es el desfile que finaliza con la quema del Pelele, una actividad que este año el ayuntamiento se ve obligado a cancelar debido al mal tiempo.

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, ha dado a conocer los detalles de la decisión este miércoles durante un encuentro que ha tenido lugar en el Garaje 2.0, en el Edificio Embarcado de Cáceres. Comenta que la cancelación se llevará a cabo ante la previsión de alerta meteorológica, que seguirá vigente durante el fin de semana.

Como medida resolutiva, se celebrarán actividades alternativas en el ayuntamiento que permitan a los cacereños disfrutar de su tradición aunque sea de manera diferente. A su vez, ha explicado que una vez más se llevará la tradición a los colegios cacereños. Desde hace varios años, cada uno de ellos confecciona su propio pelele que se quema tras el desfile.

Además, ha indicado que, aunque han valorado un cambio de fecha, esta es una celebración tradicional de un día concreto, y "como la cabalgata de reyes, solo tiene sentido hacerla en esa ocasión".

Aunque la ciudad no podrá disfrutar de su tradicional desfile, Mateos ha querido conmemorar la festividad participando en el anual taller de rosquillas y coquillos. "Esta es una parada obligatoria cada año", ha declarado. Acompañado de Víctor Manuel Bazo, concejal de Fomento y Contratación, y rebosante de ilusión por vivir esta tradición un año más, el alcalde ayudaba a las lavanderas estirar la masa y darle forma a los coquillos.

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, en el talles de rosquillas y coquillos. / Sofía Pérez Ramiro

El encuentro, al que también han asistido Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana, ha estado amenizado con cantes y bailes regionales. Ella disfrutaba de la celebración colaborando en las fases finales del proceso repostero, pasando los dulces por azúcar, a la vez que participaba en los cantes y bailes.

El alcalde ponía el broche de oro a la actividad agradeciendo a las entidades implicadas y animando a la ciudadanía a "vivir la tradición" a pesar de que este año tengan que hacerlo de una forma distinta.