Más allá del Múltiples: los edificios, avenidas y espacios que explican la ciudad moderna de Cáceres

Cáceres no solo se reconoce por su Ciudad Monumental. La inauguración en 1976 del edificio de Servicios Múltiples marcó un antes y un después en la imagen de la ciudad contemporánea y en la manera de entender el crecimiento urbano. A partir de ese símbolo de modernidad, se desplegó un modelo de ciudad administrativa, comercial y residencial que hoy sigue generando debate.

El Múltiples fue durante décadas el gran icono del progreso institucional, pero no estuvo solo. A su alrededor se consolidaron avenidas, plazas y edificios que ayudan a comprender cómo ha evolucionado Cáceres en los últimos cincuenta años.

Más allá del casco histórico, la ciudad cuenta con varios inmuebles que han definido su perfil urbano. El Gran Teatro, tras su rehabilitación, se ha convertido en un referente cultural. El Complejo Cultural San Francisco, antiguo convento reconvertido en espacio expositivo y congresual, simboliza la reutilización del patrimonio. También destacan el Palacio de Justicia, el edificio sindical de la avenida de España o el propio hospital San Pedro de Alcántara, clave en la expansión hacia el norte.

Estos edificios no solo cumplen una función práctica, sino que han servido para descentralizar la vida urbana y redistribuir la actividad económica.

La apertura y consolidación de la Avenida Clara Campoamor supuso una transformación profunda de las infraestructuras de transporte. De eje secundario pasó a convertirse en una arteria fundamental para el tráfico rodado, el acceso administrativo y la conexión entre barrios.

La avenida absorbió gran parte del flujo diario de trabajadores públicos y ciudadanos, lo que obligó a replantear semáforos, accesos peatonales y zonas de aparcamiento, adaptando la ciudad a una movilidad más intensa.

La Plaza de Hernán Cortés es un espacio de transición donde convivieron funcionarios, vecinos y visitantes, dando vida a una zona que durante décadas fue clave en la rutina diaria de Cáceres.

La modernización de la avenida y su entorno tuvo un efecto directo en la economía local. Comercios, bares y servicios florecieron al calor del movimiento administrativo. Durante años, la presencia de más de 400 funcionarios garantizó clientela estable y dinamismo económico.

Sin embargo, la progresiva descentralización de servicios y el debate sobre la venta del edificio han generado incertidumbre entre los negocios del entorno, que dependen en gran medida del tránsito diario.

M.A.M.

Actualmente, el Múltiples sigue albergando numerosas consejerías y departamentos de la Junta de Extremadura. Servicios administrativos, atención al ciudadano y oficinas técnicas continúan funcionando en sus plantas, manteniendo al edificio como uno de los principales centros de trabajo público de la ciudad.

A pesar de su antigüedad, el inmueble ha ido adaptándose a las necesidades tecnológicas y de seguridad, aunque sus limitaciones estructurales son parte del debate actual.

La Avenida Clara Campoamor cuenta con varias opciones de aparcamiento alternativo, tanto en superficie como en parkings cercanos. El gran aparcamiento subterráneo asociado al Múltiples fue concebido como solución a la concentración de tráfico, aunque nunca llegó a resolver del todo la demanda en horas punta.

Otras zonas próximas, como calles adyacentes y áreas reguladas, complementan una oferta que sigue siendo uno de los principales retos urbanos.

La gestión del aparcamiento subterráneo se basa en sistemas de control de accesos, vigilancia periódica y mantenimiento estructural. Con el paso del tiempo, la conservación de estas infraestructuras se ha convertido en una prioridad para evitar el deterioro y garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Por qué fracasaron algunos proyectos urbanísticos ligados al Múltiples

Los proyectos urbanísticos asociados al edificio no alcanzaron el éxito esperado por varias razones. El crecimiento descompensado, la falta de planificación a largo plazo y la dependencia casi exclusiva de la actividad administrativa limitaron la diversificación del entorno.

Además, los cambios en los modelos de trabajo y la descentralización institucional dejaron obsoletas algunas de las ideas iniciales, evidenciando la necesidad de repensar el uso de estos grandes iconos de la modernidad.