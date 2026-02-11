"Muchos nervios y rezando para que no llueva": Cáceres ansía la llegada de su Carnaval

Cáceres ha entrado ya de lleno en la cuenta atrás para su Carnaval. A pocos días del desfile, las comparsas viven una mezcla de ilusión, nervios y expectación tras meses —e incluso un año entero— de trabajo silencioso que ahora está a punto de salir a la calle. El tiempo, tras varias semanas marcadas por la lluvia, se ha convertido en la principal preocupación de los grupos, que miran al cielo sin perder las ganas de disfrutar.

Al Lío

Desde la comparsa Al Lío, Marisa Casero ha reconocido que la última semana siempre se vive con especial intensidad. "Lo llevamos bien, pero con muchos nervios por la expectación de la gente", ha señalado. En su caso, los ensayos de coreografía comenzaron en diciembre, mientras que la confección del vestuario arrancó ya en julio. La comparsa, formada por más de 70 componentes y un amplio grupo de apoyo, apostará este año por una temática de viajeros en el tiempo, con trajes elaborados íntegramente por sus propios miembros. "Todo va hecho por nosotros al cien por cien, y eso hace que la gente salga con mucha más ilusión", ha explicado.

El temor a la lluvia ha estado muy presente en estos últimos días. "Estamos mirando el tiempo todo el rato", ha admitido Casero, quien ha apuntado que, si las condiciones no acompañan, las comparsas valorarían conjuntamente posibles alternativas. "Si cae un poco de agua, a disfrutar; si hace sol, mejor todavía".

Takicardia

En Takicardia, comparsa que se alzó con el primer premio el año pasado, los preparativos también están prácticamente cerrados. Su portavoz, Natalia Torres, ha explicado que el diseño del traje comenzó en agosto y que los ensayos de coreografía se han prolongado durante meses, condicionados incluso por la creación de la música propia. "Muchísimo tiempo de preparación, pero ya está todo terminado", ha indicado.

Con cerca de un centenar de personas desfilando, Takicardia llevará al Carnaval cacereño la festividad holi, inspirada en la tradición india de los polvos de colores. Torres ha reconocido que el esfuerzo que supone participar en una comparsa es enorme y ha lamentado el descenso del número de grupos en la ciudad. "Desde el COVID se rompió un poco la conexión y cuesta más implicar a la gente; es un sacrificio de muchos meses para un desfile de una hora", ha reflexionado.

La Banda del Colorete

La tercera voz es la de La Banda del Colorete, una comparsa que este año ha decidido priorizar la diversión sin renunciar al trabajo artesanal. Abigail Navarro ha explicado que el diseño del proyecto comenzó incluso antes del verano y que los ensayos de coreografía arrancaron en noviembre. Con unos 70 componentes, el grupo se presentará con una temática inspirada en Bob Esponja, pensada especialmente para conectar con el público infantil. "Este año hemos decidido divertirnos un poco más, aunque todo sigue estando hecho a mano", ha subrayado.

El disfraz de La Banda del Colorete. / CEDIDA

Navarro también ha coincidido en señalar la falta de impulso del Carnaval en Cáceres. "Llevamos muchos años luchando para que suba otra vez; hay mucho trabajo detrás y quizá falta un empujón por parte de todos", ha señalado, defendiendo que la ciudad puede compatibilizar una Semana Santa potente con un Carnaval de mayor peso.

En lo que todas las comparsas coinciden es en el estado de ánimo de esta semana decisiva. "Muchos nervios y rezando para que no llueva", ha resumido Navarro. Y, pase lo que pase, el compromiso está claro. "Con lluvia vamos a salir sí o sí, porque somos carnavaleros".