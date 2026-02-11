El torneo más esperado por los escolares de Cáceres: "Aprender a debatir es una de las cosas más valiosas que se pueden aprender a día de hoy"

Existe un torneo en Cáceres que se ha convertido en una cita marcada en rojo en el calendario escolar. Cada año, decenas de adolescentes y docentes aguardan su llegada con ilusión, y pasan semanas preparándose para participar y, por qué no, tratar de alzarse con la victoria.

La pandemia del coronavirus parece lejana, pero han pasado ya seis años. Desde que se comenzó a celebrar el Torneo de Debate Escolar tan solo han transcurrido cinco. Fue una iniciativa impulsada por un grupo de profesores que puso en común a docentes de varios institutos. Nació como un bebé, pero ahora ya es un niño. Y, tal y como ha señalado el alcalde de la ciudad en la inauguración del certamen (que se celebra durante la jornada de hoy en el Espacio UEx de la avenida Virgen de la Montaña), aspira a convertirse en adulto y en mayor, en el sentido de que debería prolongarse durante muchos años. La cita reúne a doce equipos procedentes de ocho centros educativos de la ciudad y a cerca de 50 alumnos de tercero y cuarto de la ESO.

El regidor cacereño ha definido esta cita como "un orgullo para la ciudad porque aprender a debatir es una de las cosas más valiosas que se pueden aprender a día de hoy. Es escuchar, respetar, argumentar con rigor y aceptar la diversidad de opiniones. También es aprender que las diferencias son importantes y tolerar al de enfrente". "Como alcalde, paso todos los días situaciones en las que tengo que poner a prueba mi capacidad de debate. También lo hago como ciudadano en situaciones más cotidianas para tratar de ser un buen marido o un buen padre", ha señalado el regidor.

"Este tipo de experiencias fortalece la expresión oral y la comunicación en público, refuerza la confianza en uno mismo y, sobre todo, despierta el pensamiento crítico. Que todos los alumnos, que sois muy jóvenes aún, os enfrentéis al reto de argumentar con respeto es una gran noticia. Creo que, al menos en el ámbito docente, la organización de citas como esta es importante porque esta aventura os va a acompañar para toda la vida", ha concluido.