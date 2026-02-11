De Valencia a Cáceres: así ha marcado la laca Nelly generaciones en Extremadura

La laca Nelly, conocida por generaciones como un símbolo de estilo y fijación capilar, no nació en Extremadura ni fue creada específicamente para ella. Sin embargo, su presencia en tocadores, peluquerías y recuerdos familiares de hogares cacereños y extremeños ha dejado huella en la memoria colectiva de muchas familias. Hoy es un clásico de la cosmética española con más de cinco décadas de historia.

Inicios

La historia de la laca Nelly se remonta a 1971, cuando la empresa familiar Laboratorios Belloch, S.A., con sede en Paterna (Valencia), lanzó este producto al mercado español. Fundado en 1951 por el químico Juan Ramón Belloch, el laboratorio había comenzado con productos cosméticos básicos antes de dar con la fórmula de lo que se convertiría en su producto estrella: la laca Nelly.

Desde su lanzamiento, Nelly supuso una revolución en el mercado local: ofrecía una fijación eficaz, fácil de usar y asequible, permitiendo peinados duraderos sin necesidad de acudir a salones profesionales. Se integró rápidamente en la rutina de belleza diaria de muchas mujeres españolas, incluyendo las de Cáceres y otras ciudades de Extremadura.

Un bote azul que une abuelas, madres y hijas

Con el paso de los años, la laca Nelly no solo se quedó en los estantes de perfumerías y supermercados, sino que también se convirtió en un símbolo cultural, evocando recuerdos de fiestas populares, bodas, reuniones familiares y celebraciones en Extremadura. En muchas casas cacereñas, el bote azul de Nelly es sinónimo de lo de toda la vida: un producto que ha estado presente en los tocadores de abuelas, madres y ahora también hijas.

Muchas vecinas de Cáceres recuerdan cómo la laca se usaba durante las fiestas patronales, como las celebraciones de San Jorge o la Semana Santa, para fijar estilos atrevidos o tradicionales que duraban toda la jornada. Este uso cotidiano ha ayudado a consolidar su presencia emocional en la memoria colectiva local.

Aunque la laca clásica sigue siendo el producto más emblemático, la marca Nelly ha evolucionado con el tiempo para responder a nuevas demandas del mercado. Hoy en día forma parte de una línea de productos mucho más amplia, que incluye desde lacas con propiedades específicas (como anti-encrespamiento) hasta nuevos lanzamientos orientados a estilos más modernos y dinámicos.

Además, Nelly ha sabido adaptarse a los cambios en las exigencias medioambientales y de consumo, incorporando reformulaciones y presentaciones que respetan normativas actuales y preferencias actuales de los consumidores.

Presente en más de 40 países

Aunque nació para el mercado nacional, la marca Nelly ha logrado expandirse internacionalmente: los productos de Laboratorios Belloch están presentes en más de 40 países de los cinco continentes, consolidando así su posición como un referente de la cosmética capilar española.

En Cáceres, la laca Nelly no es solo un producto de belleza, es parte de las historias familiares. Para muchas generaciones, significa prepararse para una boda, fijar un peinado antes de ir a la feria, o recordar con una sonrisa a una abuela que siempre quería un acabado perfecto. Esta conexión emocional transforma un cosmético en algo más, en un testigo silencioso del paso del tiempo en los hogares extremeños.