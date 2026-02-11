Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cultura y tradición

De Valencia a Cáceres: así ha marcado la laca Nelly generaciones en Extremadura

El icónico bote azul de Nelly ha estado presente en tocadores de abuelas, madres e hijas, evocando recuerdos de celebraciones y fiestas populares en Cáceres y consolidando su valor cultural

Video | De Valencia a Cáceres: así ha marcado la laca Nelly generaciones en Extremadura

Video | De Valencia a Cáceres: así ha marcado la laca Nelly generaciones en Extremadura

E. V. V.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La laca Nelly, conocida por generaciones como un símbolo de estilo y fijación capilar, no nació en Extremadura ni fue creada específicamente para ella. Sin embargo, su presencia en tocadores, peluquerías y recuerdos familiares de hogares cacereños y extremeños ha dejado huella en la memoria colectiva de muchas familias. Hoy es un clásico de la cosmética española con más de cinco décadas de historia.

Inicios

La historia de la laca Nelly se remonta a 1971, cuando la empresa familiar Laboratorios Belloch, S.A., con sede en Paterna (Valencia), lanzó este producto al mercado español. Fundado en 1951 por el químico Juan Ramón Belloch, el laboratorio había comenzado con productos cosméticos básicos antes de dar con la fórmula de lo que se convertiría en su producto estrella: la laca Nelly.

Desde su lanzamiento, Nelly supuso una revolución en el mercado local: ofrecía una fijación eficaz, fácil de usar y asequible, permitiendo peinados duraderos sin necesidad de acudir a salones profesionales. Se integró rápidamente en la rutina de belleza diaria de muchas mujeres españolas, incluyendo las de Cáceres y otras ciudades de Extremadura.

Juan Ramón Belloch, el químico que fundó Laboratorios Belloch, S.A.

Juan Ramón Belloch, el químico que fundó Laboratorios Belloch, S.A. / Belloch International Group.

Un bote azul que une abuelas, madres y hijas

Con el paso de los años, la laca Nelly no solo se quedó en los estantes de perfumerías y supermercados, sino que también se convirtió en un símbolo cultural, evocando recuerdos de fiestas populares, bodas, reuniones familiares y celebraciones en Extremadura. En muchas casas cacereñas, el bote azul de Nelly es sinónimo de lo de toda la vida: un producto que ha estado presente en los tocadores de abuelas, madres y ahora también hijas.

Muchas vecinas de Cáceres recuerdan cómo la laca se usaba durante las fiestas patronales, como las celebraciones de San Jorge o la Semana Santa, para fijar estilos atrevidos o tradicionales que duraban toda la jornada. Este uso cotidiano ha ayudado a consolidar su presencia emocional en la memoria colectiva local.

Diversos productos de cuidado capilar

Aunque la laca clásica sigue siendo el producto más emblemático, la marca Nelly ha evolucionado con el tiempo para responder a nuevas demandas del mercado. Hoy en día forma parte de una línea de productos mucho más amplia, que incluye desde lacas con propiedades específicas (como anti-encrespamiento) hasta nuevos lanzamientos orientados a estilos más modernos y dinámicos.

Además, Nelly ha sabido adaptarse a los cambios en las exigencias medioambientales y de consumo, incorporando reformulaciones y presentaciones que respetan normativas actuales y preferencias actuales de los consumidores.

Presente en más de 40 países

Aunque nació para el mercado nacional, la marca Nelly ha logrado expandirse internacionalmente: los productos de Laboratorios Belloch están presentes en más de 40 países de los cinco continentes, consolidando así su posición como un referente de la cosmética capilar española.

Noticias relacionadas y más

En Cáceres, la laca Nelly no es solo un producto de belleza, es parte de las historias familiares. Para muchas generaciones, significa prepararse para una boda, fijar un peinado antes de ir a la feria, o recordar con una sonrisa a una abuela que siempre quería un acabado perfecto. Esta conexión emocional transforma un cosmético en algo más, en un testigo silencioso del paso del tiempo en los hogares extremeños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
  2. Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
  3. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  4. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  5. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  6. Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
  7. El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

El día que Cáceres votó sí a la Constitución frente al rechazo de Blas Piñar

El día que Cáceres votó sí a la Constitución frente al rechazo de Blas Piñar

La danza de 'El lago de los cisnes' lidera una semana de propuestas variadas en Cáceres

La danza de 'El lago de los cisnes' lidera una semana de propuestas variadas en Cáceres

Cáceres acoge hoy el Torneo de Debate Escolar con doce equipos y cerca de 50 alumnos

Cáceres acoge hoy el Torneo de Debate Escolar con doce equipos y cerca de 50 alumnos

"Muchos nervios y rezando para que no llueva": Cáceres ansía la llegada de su Carnaval

"Muchos nervios y rezando para que no llueva": Cáceres ansía la llegada de su Carnaval

Entra en la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres, se lleva el bote de las propinas y es detenido por la Policía Nacional

Entra en la cafetería del Hospital Universitario de Cáceres, se lleva el bote de las propinas y es detenido por la Policía Nacional

Francis Acedo, escritor: "Llama la atención lo poco que conocen Cáceres los cacereños"

Francis Acedo, escritor: "Llama la atención lo poco que conocen Cáceres los cacereños"

Juicio a dos hermanos por una presunta estafa en la venta de una finca familiar en Cáceres

Juicio a dos hermanos por una presunta estafa en la venta de una finca familiar en Cáceres

Desvelamos el misterio detrás del lema 'Van a matar a Poe' entre los grafiteros de Cáceres

Desvelamos el misterio detrás del lema 'Van a matar a Poe' entre los grafiteros de Cáceres
Tracking Pixel Contents