Hablan los vecinos de la avenida de Cervantes tras el intento de robo a golpe de martillo: "Tiene que ser un hecho aislado"

La zona de la avenida de Cervantes se vio sorprendida en la noche del pasado sábado al domingo por el intento de robo a una vivienda particular a golpe de martillo, con una pistola simulada y un arma blanca. Dos individuos fueron interceptados en las inmediaciones del lugar de los hechos tras no lograr su cometido pasada la una de la madrugada. Trataron de acceder por la fuerza al domicilio, pero no lo lograron.

El entorno de la barriada de Llopis Ivorra reconoce que este suceso les ha pillado por sorpresa, que no conocían lo ocurrido. Los negocios, principalmente, se sienten protegidos y tranquilos en la propia avenida, aunque sí que es importante reconocer que tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera de ella va desde la casa de cultura Rodríguez Moñino hacia Antonio Hurtado. Esa es una zona más tranquila y residencial. La segunda es la de la zona del parque de Maltravieso, donde sí han tenido lugar otros hechos vandálicos hace meses, principalmente por los escasos vecinos que hay en el entorno.

"No sentimos inseguridad. Consideramos que es un hecho aislado. Estamos muy tranquilos". Son las palabras que utilizan los vecinos y comercios de esta zona ante la situación de intento de robo que tuvo lugar la pasada semana. Pese a que el departamento de prensa de Policía Nacional no especifica exactamente el número de la vivienda en la que tuvo lugar, confían en que este hecho no se repita y en dejar actuar a la Justicia para esclarecer lo ocurrido e interponer las penas que se consideren necesarias.

En mayo de 2024 también se produjo un acto vandálico en esta zona cuando la calle amanecía con la noticia del destrozo de las ventanillas de hasta diez coches para robar las pertenencias del interior.