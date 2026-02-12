El Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio 8M para reconocer la lucha por la igualdad y contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Cáceres ha convocado el Premio '8M' con la idea de reconocer a personas o entidades o personas "por su lucha a favor de la promoción de la igualdad de oportunidades" y por su labor en la "eliminación y prevención de la violencia de género" en la ciudad.

El plazo para presentar candidaturas concluye el próximo lunes 16 de febrero. Podrán hacerlo personas, entidades, asociaciones o colectivos (una única candidatura por solicitante) y las propuestas deberán formalizarse en el Registro del Ayuntamiento y sus registros auxiliares, mediante la Sede Electrónica municipal, en cualquier oficina de la Red ORVE (registro virtual de la red SARA) o a través del registro electrónico de la red SARA.

Criterios de valoración

Se valorarán, entre otros aspectos, la distinción en cualquier ámbito de la vida social, cultural, científica, política, empresarial y personal; el carácter pionero en actividades en las que tradicionalmente las mujeres no hayan estado representadas; la promoción de proyectos con impacto en la mejora de la ciudad y en los derechos de las mujeres; el legado en pro de la igualdad; y el ejemplo que pueda suponer para nuevas generaciones.

Objetivos

La concejala de Mujer, Encarna Solís, ha señalado que el galardón "pretende rendir un homenaje a mujeres o entidades que sean un ejemplo en nuestra ciudad, y cuya dedicación y esfuerzo haya contribuido a formar una ciudad más justa e igualitaria, y que sea un reconocimiento a su trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, a favor de la igualdad real y en la lucha contra la violencia machista".

La edil cacereña ha destacado que el equipo de Gobierno ha querido abrir la convocatoria "a toda la ciudadanía" para fomentar la participación en un premio que visibiliza el trabajo de personas y colectivos por la igualdad y los derechos de las mujeres, y ha animado a presentar propuestas para "enriquecer este premio que cada año pone de manifiesto la importante labor" desarrollada en este ámbito.